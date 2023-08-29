«Спартак» продал главную звезду в «Амур». Сенсационный обмен в КХЛ

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Когда казалось, что до старта регулярного чемпионата громких переходов ждать не стоит, в КХЛ громыхнула информационная бомба. «Спартак» обменял своего лучшего бомбардира, лицо команды Александра Хохлачева в «Амур»! Детали сделки уходили на второй план, настолько неожиданным выглядел обмен. Официально было объявлено только то, что из Хабаровска в Москву переезжает 17-летний нападающий Артем Гуменюк, также «Амур» выплатит денежную компенсацию.
Как удалось узнать «СЭ», «Спартак» получит 50 миллионов рублей в качестве компенсации. А Хохлачев, контракт которого с московским клубом истекал после этого сезона, переподпишет соглашение на два года. Зарплата игрока, по нашей информации, вырастет примерно вдвое: с 35 до 70-75 миллионов рублей в год.
Для чего «Спартаку» обменивать своего лидера, на первый взгляд совершенно непонятно. Контракт Хохлачева действовал еще один сезон, на протяжении которого игрок мог приносить пользу клубу. Но дело в том, что это соглашение не устраивало Александра, который выдал лучший сезон в карьере. Переговоры о подписании нового контракта со «Спартаком» не увенчались успехом: московский клуб не был готов платить игроку такие деньги, которые дают в «Амуре».
Хохлачеву 30 лет, и вряд ли он будет прогрессировать. Скорее всего, предстоящий контракт станет последним крупным в карьере хоккеиста, который просто обязан был воспользоваться возможностью заработать хорошие деньги. «Амур», который с недавнего времени располагает шикарным бюджетом, предлагал заоблачные суммы в межсезонье многим топовым игрокам, например Сергею Толчинскому и Андрею Чибисову. Но они ехать в Хабаровск не захотели. Теперь же можно сказать, что «Амур» привез настоящего топа. Игрока сильнее в команде не было, наверное, лет пять.
В компании с Коршковым, Бродхерстом, Ли, Калниньшем и другими Хохлачев должен вытаскивать «Амур» в плей-офф. В «Спартаке» же разумно рассудили, что настолько выделять одного игрока в команде не стоит. Когда второй по зарплате игрок получает почти в два раза меньше, чем лидер, а остальные — и того меньше, это не способствует здоровой атмосфере в команде. В составе красно-белых достаточно перспективной молодежи, которая может заменить Хохлачева. А лидерами атаки должны стать мастеровитые новички Голдобин, Порядин, Иван Морозов и Бурмистров.
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