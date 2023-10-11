Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 октября, 23:00

Супертройка «Спартака» остановила чемпиона. ЦСКА проиграл в московском дерби

ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Игровой эпизод матча КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Фото Владимир Беззубов / photo.khl.ru
Telegram Дзен
Вратарь Федотов не выручил армейцев.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Голы: Порядин — 9 (бол., Локтионов, Голдобин), 3:00 — 1:0. Галимов — 4 (Сусуев, Пашин), 16:49 — 2:0. Плотников — 4, 23:29 — 2:1. Морозов — 6 (Порядин, Голдобин), 24:16 — 3:1. Голдобин — 12 (Морозов, Порядин), 31:00 — 4:1. Абрамов — 5 (Полтапов, Карнаухов), 44:04 — 4:2. Нестеров — 4 (бол., Окулов, Григоренко), 48:07 — 4:3. Орлов — 1 (Савиков, Цыплаков), 51:06 — 5:3.
Вратари: Рибар — Федотов (58:23).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (3+19+8) — 27 (7+9+11).
Судьи: Бирин, Шувалов.
11 октября. Москва. Мегаспорт.

«Спартак» выиграл второе дерби сезона с ЦСКА и заставил болельщиков восхищаться хоккеем, показанным против действующего чемпиона. Главным образом секрет успеха команды Алексея Жамнова кроется в химии ударного звена Ивана Морозова. К середине октября нападающие красно-белых сделали хороший задел в борьбе за приз лучшей тройки сезона. Морозов великолепно связал в центре Николая Голдобина и Павла Порядина. Визуальное впечатление от игры сочетается со статистикой. Форварды входят в топ-3 бомбардиров «Спартака». Именно вклад лихой компании Голдобина помог оставить без очков ЦСКА и добиться победы в столичном дерби.

Зрители, выбравшие для просмотра матч в «Мегаспорте», не пожалели о своем решении. Столкновение двух тренеров олимпийской сборной России — Алексея Жамнова против Сергея Федорова — изобиловало яркими моментами. Восемь заброшенных шайб, эффектные голы, спасения вратарей, интрига, которую в третьем периоде попытались возродить армейцы, — хватило всего. Счет на отметке 3:00 открыл Порядин, завершивший эффектную трехходовку с участием Голдобина и Локтионова. Наигранная комбинация «Спартака» в большинстве поставила в тупик оборону ЦСКА. Шайба ходила словно на тренировке.

Армейцы постепенно выбираются из кризиса, который накрыл команду на старте сезона. Результаты к началу октября улучшились — до встречи со «Спартаком» ЦСКА выиграл четыре матча из пяти. С красно-белыми эпизодами вернулись проблемы, с которыми штаб Федорова боролся с начала чемпионата. Стоило армейцам сократить отставание до минимума во втором периоде (сделал это Сергей Плотников), как через 47 секунд первая тройка красно-белых наказала номинальных гостей за нелепую потерю шайбы. Контратака ведущего звена «Спартака» завершилась голом Морозова. Иван Федотов не выручил команду — спартаковец бросал с близкой дистанции, но чрезвычайно опасным бросок не назовешь.

«Спартак», поведя в две шайбы, не остановился и продолжил навязывать ЦСКА хоккей, который хочет видеть Жамнов. Быстрый, комбинационный, нацеленный на контроль шайбы. Ничего удивительного в том, что во втором периоде красно-белые почти в два раза превзошли армейцев в этом компоненте. Не менее изящная шайба Голдобина после передачи Морозова из-за ворот могла обеспечить «Спартаку» спокойную концовку, если бы команда не придумала проблемы сама себе в начале третьего периода. ЦСКА преобразился и ответил «Спартаку» двумя голами от Абрамова и Нестерова в большинстве. Так действующие чемпионы превратили, казалось бы, безнадежные 1:4 в скользкие 3:4.

Объективную критику по московскому дерби заслужил вратарь ЦСКА Федотов. Иван пропустил пять шайб с 30 бросков и не выручил в середине третьей 20-минутки, когда Даниил Орлов оживил «Спартак». Радости защитника, отметившегося первым голом в КХЛ, не было предела. А адаптация голкипера, отслужившего год в армии, затягивается. В таких матчах и проявляется класс вратаря, но вместо того, чтобы дать команде шанс зацепить игру, Федотов пропустил необязательную пятую шайбу с прямого броска с ползоны. В концовке ЦСКА попытался отыграться в формате «6х4», но «Спартак» не упустил выигрышный матч. Красно-белые учли ошибки первого дерби сезона и сохранили преимущество в счете.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Махачев подерется с австралийцем Волкановски на UFC 294
Костомаров опубликовал фото с дочкой Анастасией: «На стиле. На моде»
Командир «Ахмата» сообщил о покидающих ВСУ израильских военных
Стало известно о раздоре в элитной бригаде ВСУ из-за руководства
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бессмысленный обмен. СКА отдал бывшего капитана за 31-летнего хорвата