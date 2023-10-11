Супертройка «Спартака» остановила чемпиона. ЦСКА проиграл в московском дерби

Вратарь Федотов не выручил армейцев.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Голы: Порядин — 9 (бол., Локтионов, Голдобин), 3:00 — 1:0. Галимов — 4 (Сусуев, Пашин), 16:49 — 2:0. Плотников — 4, 23:29 — 2:1. Морозов — 6 (Порядин, Голдобин), 24:16 — 3:1. Голдобин — 12 (Морозов, Порядин), 31:00 — 4:1. Абрамов — 5 (Полтапов, Карнаухов), 44:04 — 4:2. Нестеров — 4 (бол., Окулов, Григоренко), 48:07 — 4:3. Орлов — 1 (Савиков, Цыплаков), 51:06 — 5:3.

Вратари: Рибар — Федотов (58:23).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (3+19+8) — 27 (7+9+11).

Судьи: Бирин, Шувалов.

11 октября. Москва. Мегаспорт.

«Спартак» выиграл второе дерби сезона с ЦСКА и заставил болельщиков восхищаться хоккеем, показанным против действующего чемпиона. Главным образом секрет успеха команды Алексея Жамнова кроется в химии ударного звена Ивана Морозова. К середине октября нападающие красно-белых сделали хороший задел в борьбе за приз лучшей тройки сезона. Морозов великолепно связал в центре Николая Голдобина и Павла Порядина. Визуальное впечатление от игры сочетается со статистикой. Форварды входят в топ-3 бомбардиров «Спартака». Именно вклад лихой компании Голдобина помог оставить без очков ЦСКА и добиться победы в столичном дерби.

Зрители, выбравшие для просмотра матч в «Мегаспорте», не пожалели о своем решении. Столкновение двух тренеров олимпийской сборной России — Алексея Жамнова против Сергея Федорова — изобиловало яркими моментами. Восемь заброшенных шайб, эффектные голы, спасения вратарей, интрига, которую в третьем периоде попытались возродить армейцы, — хватило всего. Счет на отметке 3:00 открыл Порядин, завершивший эффектную трехходовку с участием Голдобина и Локтионова. Наигранная комбинация «Спартака» в большинстве поставила в тупик оборону ЦСКА. Шайба ходила словно на тренировке.

Армейцы постепенно выбираются из кризиса, который накрыл команду на старте сезона. Результаты к началу октября улучшились — до встречи со «Спартаком» ЦСКА выиграл четыре матча из пяти. С красно-белыми эпизодами вернулись проблемы, с которыми штаб Федорова боролся с начала чемпионата. Стоило армейцам сократить отставание до минимума во втором периоде (сделал это Сергей Плотников), как через 47 секунд первая тройка красно-белых наказала номинальных гостей за нелепую потерю шайбы. Контратака ведущего звена «Спартака» завершилась голом Морозова. Иван Федотов не выручил команду — спартаковец бросал с близкой дистанции, но чрезвычайно опасным бросок не назовешь.

«Спартак», поведя в две шайбы, не остановился и продолжил навязывать ЦСКА хоккей, который хочет видеть Жамнов. Быстрый, комбинационный, нацеленный на контроль шайбы. Ничего удивительного в том, что во втором периоде красно-белые почти в два раза превзошли армейцев в этом компоненте. Не менее изящная шайба Голдобина после передачи Морозова из-за ворот могла обеспечить «Спартаку» спокойную концовку, если бы команда не придумала проблемы сама себе в начале третьего периода. ЦСКА преобразился и ответил «Спартаку» двумя голами от Абрамова и Нестерова в большинстве. Так действующие чемпионы превратили, казалось бы, безнадежные 1:4 в скользкие 3:4.

Объективную критику по московскому дерби заслужил вратарь ЦСКА Федотов. Иван пропустил пять шайб с 30 бросков и не выручил в середине третьей 20-минутки, когда Даниил Орлов оживил «Спартак». Радости защитника, отметившегося первым голом в КХЛ, не было предела. А адаптация голкипера, отслужившего год в армии, затягивается. В таких матчах и проявляется класс вратаря, но вместо того, чтобы дать команде шанс зацепить игру, Федотов пропустил необязательную пятую шайбу с прямого броска с ползоны. В концовке ЦСКА попытался отыграться в формате «6х4», но «Спартак» не упустил выигрышный матч. Красно-белые учли ошибки первого дерби сезона и сохранили преимущество в счете.