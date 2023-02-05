Тренер Гришин пришел из фарм-клуба и вдохнул в «Спартак» жизнь. Но его тоже уволили

Красно-белые никак не могут ни добиться результата, ни найти свою игру.

Идиллия продолжалась недолго

Когда «Спартак» в ноябре прошлого года после отставки Бориса Миронова объявил о назначении Игоря Гришина, казалось, что москвичи нашли идеального тренера в глубине своей же системы. Новый коуч красно-белых в момент наладил некогда гнетущую атмосферу в раздевалке, прилично ослабил тиски, в которые команду загнал предшественник, доверился молодежи, долгое время безуспешно стучавшейся в дверь основной команды, а главное — на некоторое время вдохнул в нее жизнь и полностью изменил рисунок ее игры, переориентировав хоккеистов со строго оборонительного хоккея на ярко выраженный атакующий со «стеночками, забеганиями» и прочими спартаковскими атрибутами, если изъясняться футбольным языком.

Нужно ли говорить, что от нового тренера игроки были просто в восторге? Гришин прилично разукрасил тренировочный процесс, включая в него традиционные советские упражнения и показывая на разборах нарезку с игрой сборной СССР, сделал ставку на контроль и игру с шайбой, выбрал демократичный тон в общении и сразу зарекомендовал себя порядочным человеком, который готов слушать и слышать окружающих. А еще 56-летний специалист, поднявшийся из фарм-клуба, в отличие от Миронова, не боялся доверять молодежи и открыл дорогу в основу тем, кто долгое время в нее безнадежно стучался.

Игорь Гришин. ХК «Спартак»

При нем на некогда скучную и унылую команду, чьи матчи нейтральному болельщику вообще не были интересны, стало действительно приятно смотреть. Однако куда важнее то, что «Спартак» начал не столько показывать обретающий новую жизнь «романтический хоккей», сколько давать результат, выиграв десять из десяти первых матчей под руководством нового тренера. Причем под раздачу попали в том числе ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Авангард».

Вот только меньше чем через месяц спартаковская идиллия закончилась. На смену сериям побед пришли затяжные черные полосы, одна из которых продлилась сразу шесть матчей. Одновременно с поражениями в прессу ворвались и слухи о том, что в начале следующего сезона место Гришина может занять Алексей Жамнов, который вот-вот должен освободиться с поста главного тренера сборной страны. А, похоже, окончательно некогда привлекательный мираж рассеялся 31 января, когда красно-белые после поражений от «Куньлуня» влетели еще и «Сочи», ужасному по игре на настоящий момент, выпав из зоны плей-офф.

«Игорь Гришин покидает пост главного тренера ХК «Спартак» по собственному желанию. Руководство клуба приняло отставку Гришина и поблагодарило специалиста за работу с основной командой.

Игорь Владимирович продолжит работу в системе ХК «Спартак» и в ближайшее время прибудет в расположение ХК «Химик» (Воскресенск). Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Спартак» назначен Алексей Борисович Заварухин», — говорится в сегодняшнем официальном заявлении клуба.

Хоккеисты «Спартака». ХК «Спартак»

Прежний штаб оказался не готов к КХЛ

Сейчас понять, когда и почему надломился обновленный «Спартак», довольно сложно. Одни пеняют на то, что тренер с самой экстравагантной прической в лиге вначале выезжал на эмоциях и багаже предшественника. Другие сетуют на девятиматчевую выездную серию, случившуюся на стыке 2022 и 2023 годов. Как бы то ни было, несмотря на плачевные результаты, чего в команде не было, так это конфликтов, деления на кланы или игроков, откровенно бастовавших против действующего тренерского штаба. Хоккеисты по-прежнему уважали яркого рыжего москвича, но чем дальше, тем понятнее многим становилось, что он и его тренерский штаб банально не готовы к работе в КХЛ.

Красно-белые действительно здорово смотрелись на чужой половине площадки, но зачастую были абсолютно ужасны в обороне. Именно поэтому пару недель назад полетела именно голова Андрея Маркова, отвечавшего за игру защитников. На место легенды «Монреаля» москвичи экстренно пригласили Игоря Уланова, уже работавшего в «Спартаке» семь лет назад при Германе Титове. Однако и ему не удалось оперативно решить проблемы сзади. Если при Миронове команда страдала от отсутствия креатива, то при Гришине она впала в другую крайность и пошла ко дну из-за раздрая в своей зоне. А в какой-то момент ситуация и вовсе начала усугубляться тем, что тренеры начали отдавать слишком многое на усмотрение игроков в атаке.

Игорь Гришин. ХК «Спартак»

В идеале обновленный в середине прошлого декабря «Спартак» с Гришиным мог стать собратом сенсационного «Торпедо» Игоря Ларионова. У москвичей нет огромного бюджета, зато есть быстро растущая академия и необходимое количество талантливой молодежи в системе, которую руководство клуба аккумулировало со всей страны в последние два года. Да и спортивный директор клуба Роман Беляев, как и босс «автозаводцев» Максим Гафуров, в хоккейных кругах слывет гиком, который повернут на скаутинге и готов искать золото под землей.

Но если у никогда не работавшего до этого сезона на клубном уровне Профессора, который в Нижнем Новгороде взял на себя роль идеолога и теоретика, есть опытный помощник-практик в лице Андрея Козырева, способный удержать своего начальника на поворотах, то до недавнего времени юниорскому тренеру Гришину дали в подмогу дебютантов Андрея Маркова и Алексея Заварухина. И стоило ли ждать результата от тренеров, у которых на троих набирается всего три года опыта на профессиональном уровне? Тем более, когда им пришлось познавать реалии КХЛ без особой подготовки прямо по ходу регулярки.