Хорват с безумным броском остановил машину Ларионова! «Сочи» вырвал победу в Нижнем Новгороде

Борна Рендулич — главный герой игрового дня КХЛ.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы: Рендулич — 6 (Завгородний, Криштоф), 8:26 — 0:1. Белевич — 3 (Линч, Веряев), 11:21 — 1:1. Рассказов — 2 (Мичков, Тянулин), 12:43 — 1:2. Линч — 1 (бол., Ларионов), 34:40 — 2:2. Мичков — 3 (Манухов, Гараев), 46:53 — 2:3. Рендулич — 7 (бол., Грэм), 49:24 — 2:4. Рендулич — 8 (Завгородний), 53:59 — 2:5.

Вратари: Гуска (Кульбаков, 12:43) — Бердин.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 40 (16+12+12) — 34 (8+7+19).

Судьи: Гофман, Сергеев.

30 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

«Сочи» был главным аутсайдером прошлого сезона, но в нынешнем оставляет только положительное впечатление. После поражений на старте сочинцы одержали победу в Казани над «Ак Барсом», а вину за 1:7 в недавнем матче против ЦСКА сполна искупили в Нижнем Новгороде. «Торпедо» дважды сравнивало счет, но в итоге не выдержало под натиском контратак гостей.

Блистательный матч провел Матвей Мичков, отметившийся голом и результативной передачей, но его затмил хорватский нападающий Борна Рендулич, оформивший хет-трик. Именно он открыл счет в матче, эффектно обыграв после вбрасывания Игоря Ларионова — младшего и точно бросив с кистей.

Если облачить Рендулича в форму «Вашингтона», то в момент с четвертым голом сочинцев вы легко могли бы его спутать с Александром Овечкиным. Тот же широкий замах, тот же мощнейший бросок из левого круга вбрасывания парня с правым хватом.

Окончательно пригвоздил хозяев хорватский форвард за шесть минут до конца третьего периода после потери «Торпедо» в средней зоне. Рендулич вошел в зону и с кистей точно бросил в дальний угол.

Сочинцы после этой победы вышли на четвертое место в Восточной конференции. Понятно, что вся борьба за плей-офф еще впереди, но у клуба из Сочи впервые за долгие годы есть много поводов для оптимизма. Шикарная связка Тянулин — Мичков, отлично выглядящие иностранцы Рендулич, Криштоф и Грэм, потрясающий вратарь Бердин — на игру «Сочи» действительно приятно смотреть. Осталось только не растерять этот запал.