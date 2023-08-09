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Сегодня, 15:00

«Авангард» расправил крылья, СКА в ожидании чистки. Репортаж из Сочи

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Авангарда» в матче с «Адмиралом».
Фото ХК «Авангард»
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Заключительный день Sochi Hockey Open принес яркие матчи и положительные эмоции.

Есть первое звено. И второе

«Адмирал» показывает, что еще не готов к победам, у «Авангарда» хорошее настроение, а питерский клуб завершил турнир в Сочи в задумчивости.

Жара в последние два дня турнира была совсем ужасная. Даже передвигаясь на самокате, не было спасения. Воздух был горячий, с какой бы скоростью ты ни ехал. Хорошо было только в пресс-центре, где, видимо, кондиционер накрутили до «плюс 15». Но если совсем уж замерз, то можно было переходить к ледовой площадке арены «Шайба». Там была комфортная температура.

— Вы не представляете, насколько жарко на льду, — вздыхал защитник омского клуба Роман Абросимов. — Да еще и лед был мягкий. Очень тяжело играть.

— Выхода нет, — говорю. — Хорошо хоть без тумана, как на некоторых аренах. Время сейчас совсем не хоккейное.

— Это да, — кивал новичок клуба. — Никто не жалуется.

— Как тренеры встретили?

— Пока все в рабочем порядке, — объяснял хоккеист. — Я с этими специалистами никогда не работал, мы пока привыкаем друг к другу, присматриваемся. Делаю все, что они скажут. Вроде бы претензий нет.

Абросимов — единственный, кто подрался на этом турнире, правда, все равно не получил полноценные пять минут — только четыре. Арбитры разняли.

— Да что-то в пылу борьбы завелся, — смущенно вспоминал Роман. — Не делать так больше?

— Делайте, — согласовал я.

Теперь соперникам «Авангарда» не поздоровится.

Омский клуб приехал к Черному морю с одним настроением, а уезжал совершенно с другим. И дело не в заключительной победе над «Адмиралом». Состав команды заметно усилился, теперь есть первое звено.

— И второе, — добавил генеральный менеджер клуба Антон Курьянов. — Мы же все время одну тройку в запасе держали.

— Теперь трансферная работа закончилась? — уточняю.

— А у нас еще есть 100 миллионов под «потолком», — широко улыбнулся он. — Если будет возможность, то состав можно будет усилить.

Он имел право радоваться. В переходный период ему сильно навредили посторонние люди, находившиеся в клубе, но молодой менеджер справился с проблемами.

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— Приезжайте к нам в Омск, — неожиданно добавил он.

Я промолчал, Курьянов смущенно отвел глаза в сторону. Понятно, что эмоции его захлестнули.

В предпоследнем матче случилось то, что ждали все. Хоккеист омского клуба неправильно надел гамаши. Богдан Киселевич был единственным, кто играл с желтым фрагментом узора на левой ноге, хотя у всех этот цвет был на правой.

— Богдан, — вскричал я, увидев его. — Ну как же так?

Защитник выслушал историю и вздохнул.

— Я так рад, что вам настолько нечем заняться, что вы это заметили.

— Порядок есть порядок, — напоминаю я.

— В следующий раз я буду вас оповещать о своей форме, а вы скажете, как и что правильно носить, — пообещал он.

— Вы медкомиссию-то прошли? — уточняю.

— Полностью. И окулист не заметил никаких проблем, — признался Богдан.

То есть все было случайно.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Дамир Шарипзянов.
Фото ХК «Авангард»

Удалось поговорить и с Дамиром Шарипзяновым. Летом он взял за привычку комментировать зарплаты своих одноклубников, так что хотелось узнать об условиях, предложенных Владимиру Ткачеву.

— Утвердите его зарплату? — уточняю.

— Я? — поразился Дамир. — Я никогда этого не делаю. Вы знаете его зарплату?

— Знаю.

— Ну и отлично. ЦИБ утвердил?

— Утвердил.

— Значит, все в порядке, ждем Владимира в клубе.

Возможно, Шарипзянов контролирует только доходы Арсения Грицюка.

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Чемпионское похмелье «Адмирала»

Вечером перед отлетом домой я встретил игроков «Адмирала» в отеле. Оказывается, они в Сочи задержались.

— Сюда прилетели на чартере, а обратно вылетим в среду в Москву, там посидим четыре часа и на самолет в Минск, — рассказывали хоккеисты.

— Вы точно из КХЛ? — спрашиваю.

Они разводили руками. Вот почему надежды на успех в сезоне нет. Там экономят на том, на чем нельзя экономить. Забрали у хоккеистов выходной, держат в отеле. Какой смысл в этом?

Но на последний матч команда из Владивостока выходила серьезно. Я видел, как Леонид Тамбиев метался по скамейке, выговаривал игрокам. Правда, потом признался, что настроя не хватило.

— У вас было чемпионское похмелье? — спросили его на пресс-конференции.

— Боже, слова-то какие, — удивился тренер.

Сочинцы, в целом выступили отлично, гораздо выше ожиданий, и сейчас ждут новостей от СКА. Про белорусских игроков питерского клуба уже все говорили, но я слышал, что к Дмитрию Кокореву может переехать и Святослав Гребенщиков.

Лишним он не будет, все равно команде нужно усиливать и атаку, и оборону. Три-четыре хоккеиста не помешают, тем более в легальную аренду.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Но в СКА пока все отрицают.

— У меня нет новостей по составу, — признался главный тренер Роман Ротенберг после фантастического матча со сборной России. — Мы сейчас едем в горы, на сбор. Будем смотреть тренировки. Думаю, что к турниру Пучкова уже будет оптимальный состав.

Клуб пока превышает «потолок» почти на 170 миллионов, но летом на это никто не смотрит. До заявки еще есть время.

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Но было заметно, что Ротенберг опечален тем, что увидел на льду. Да, есть хорошие моменты вроде игры молодежи. Но есть и совсем странные ситуации. Как можно было упустить за период преимущество в три шайбы и проиграть по буллитам?

— Такие матчи повышают рейтинг хоккея, — сказал тренер. Но было заметно, что итог его совсем не радовал. Вот если бы СКА отыгрался с 2:5 и победил по буллитам, то настроение было бы лучше.

Наверное, все трансферные новости в жизни клуба произойдут в ближайшие дни.

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