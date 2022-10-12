Карьера уничтожена. Героя МЧМ сослали в ВХЛ — и, кажется, навсегда

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

Неудачно начал сезон нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который в очередной раз вернулся в Северную Америку. Уже в третьей смене матча открытия против «Тампы» он попал под силовой прием Виктора Хедмана, с трудом поднялся и сразу же ушел в раздевалку. Через несколько минут клуб сообщил, что российский хоккеист не вернется на лед, так как выбыл с травмой «верхней части тела». Что уж там случилось, на видео не разобрать. То ли плечо повредил, то ли рукой сильно ударился.

Это неважно. Надеемся, что травма несерьезная, только вот его две с небольшим смены показали, насколько Виталий не готов к официальным матчам сезона. Выйдя на площадку с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным, Кравцов стал выпадать из тройки с первых секунд: хоккеист не успевал. Пошел в единоборство — проиграл, сделал передачу — неточная. Единственный момент был во второй смене, когда Кравцов едва не убежал один на один с Андреем Василевским, но его легко нейтрализовали без нарушения правил.

Было заметно, что Кравцов то ли недостаточно сконцентрирован, то ли слишком вальяжно отнесся к матчу. Никто не просит хоккеистов делать серьезное лицо во время игр, но когда ты на площадке, надо хотя бы изображать заинтересованность. А Кравцов словно погулять вышел. Думал, что сейчас будет лучшим, но все время не успевал на несколько мгновений. Вряд ли бы с таким настроением он доиграл до конца матча во втором звене, но этого мы уже никогда не узнаем. Напомним, что по поводу Кравцова в команде решали до последнего. Только за несколько часов до момента, когда надо было заявлять состав на первые матчи, его решили оставить в НХЛ, а не отправлять в «Хартфорд».

Переход

Попытки «Авангарда» изменить состав удивляют. Клуб выкупил у «Торпедо» защитника Зията Пайгина. Того самого Зията, что не проходил в состав нижегородского клуба. И про которого главный тренер Игорь Ларионов сказал: «Пайгин слишком медлителен при начале атаки, а у нас немного другой стиль хоккея». Очередное странное решение менеджеров омского клуба. Нет, конечно, Пайгин — это не совсем провал. У него есть бросок, это довольно опытный хоккеист. Да и в Нижнем Новгороде немного лукавят, когда говорят о чисто спортивных причинах нахождения игрока в запасе.

Там немного другая ситуация. Рассказывают, что в прошлом сезоне к руководству клуба пришла группа хоккеистов и начала переговоры о премиальных за прошлый год. Ничего им не дали, а потом по одному стали убирать из клуба. В этой компании был вратарь Андрей Тихомиров, Зият, кажется, Данил Веряев. Последний еще в команде, но в составе появляется крайне редко, да и предложений из других команд по нему нет. Но даже если забыть о готовности нижегородцев расстаться с хоккеистом, непонятно, почему «Авангард» проявил такую заинтересованность. А ведь с игроком подписали контракт сразу на три года. Пайгин отлично провел сезон-2015/16, когда попал на Матч звезд, а в сезоне забросил 9 шайб и сделал 19 передач. Тот турнир он начинал в Казани, но был отправлен в «Сочи» в скрытую аренду. В следующее межсезонье хоккеиста вернули в «Ак Барс», но довольно быстро разочаровались. Зият неудачно съездил за океан, быстро завершив карьеру в системе «Эдмонтона», причем в нем разочаровались даже в АХЛ. Затем немного поиграл в Ярославле. Дальше снова были «Сочи», «Нефтехимик», «Торпедо». К 30 очкам за сезон он и близко не подбирался, ни разу не преодолел отметку в 20 баллов. И, самое главное, пропала надежность у своих ворот. Кого сильнее Зият в «Авангарде»? Разве только Виктора Сведберга и Антона Белова, но это слабый аргумент.

Перемещение

Нападающий Александр Хованов уже больше не нужен фарм-клубу «Ак Барса» — хоккеиста отдали в «Нефтяник» из Альметьевска. Конечно, форвард не стал дальше от первой команды. У его нового клуба и «Ак Барса» один владелец, альметьевская команда в системе казанцев, хотя формально является организацией со своими спортивными задачами. Совсем недавно Олег Знарок отдавал туда защитника Марка Янчевского, чтобы спортсмен получил практику, а потом моментально забрал. Но все равно для Хованова ничего хорошего не произошло. Находясь в «Барсе», он был на глазах у главного тренера клуба КХЛ, всегда можно было забрать его в первую команду. Никто в Альметьевск ездить и смотреть хоккеиста не будет.

Впрочем, когда Александр был в «Барсе», то и речи не шло о том, чтобы его привлечь в КХЛ. Более того, Александр по сравнению с прошлыми сезонами еще больше сдал. Никакого прогресса. В клубе ВХЛ форвард сначала пробовался в третьем звене, но быстро стал хоккеистом ротации, который не всегда и в состав попадает. Тренеры пытались переместить его на фланг, но и это не принесло никакой пользы. И ведь нельзя сказать, что Хованов совсем разучился играть в хоккей. Даже в тех семи матчах, что он провел в нынешнем сезоне, иногда можно было увидеть нестандартные ходы, отличные решения. Хованов показывал, что не потерял и голевого чутья, и пусть он отличился всего два раза, но оказывался именно там, где нужно. Проблема в том, что чтобы увидеть плюсы Александра, нужно было не отрываясь следить за матчем «Барса», без гарантии, что ты дождешься всплеска. Да и Хованов стал совсем медленным. В «Ак Барсе» говорили, что он так и не решил своих проблем с весом. Наверное, и сам хоккеист утомился постоянно выслушивать претензии. Настроя совсем нет. Жаль, что карьера форварда так быстро уничтожена.