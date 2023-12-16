«Сравнения с Тарасенко очень приятны. Но я еще ничего не добился». Большое интервью нового таланта «Сибири»

Поговорили с 18-летним нападающим Владимиром Михалевым.

Владимир Михалев — один из самых обсуждаемых молодых игроков КХЛ. 18-летний форвард дебютировал за «Сибирь», забил в первом же матче, а за семь игр перед паузой набрал 4 (2+2) очка. По итогам Кубка вызова МХЛ нападающего пригласили на Матч звезд КХЛ. В Туле Владимир дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о дебюте в КХЛ, отношениях с Дэвидом Немировски, здоровом образе жизни, сравнении с Владимиром Тарасенко и забитом лакроссе Антону Худобину на тренировке.

Дебют в КХЛ

— Вы невероятно дебютировали в КХЛ. Ждали от себя, что так зайдете в лигу?

— Вы не первый, кто спрашивает об этом. Изначально думал: просто посижу на лавке 13-м нападающим, понюхаю, так сказать, этот уровень, получу определенные эмоции. Попозже, возможно, заявят в третье-четвертое звено и дадут поиграть. А получилось все неожиданно — сразу вышел во втором звене с Колей Прохоркиным и Володей Бутузовым. Классные ощущения. У нас было не так много времени на сыгранность. Буквально вечером перед первым матчем мне позвонил Лев Сергеевич [Бердичевский, главный тренер «Сибирских снайперов"], сказал: «Мы общались с тобой об этом, что скоро, возможно, вызовут. Завтра приезжай на раскатку. Дальше посмотрим». Я приезжаю, мне говорят: «Ты во втором звене». Сделали буквально пару упражнений на раскатке. Володя и Коля мне сразу начали подсказывать — что на льду, что вне льда. Спокойно зашел в раздевалку.

— О дебюте в КХЛ с олимпийским чемпионом Прохоркиным в центре можно только мечтать?

— Конечно. Спасибо Дэвиду Семеновичу за такую привилегию. Правильно вы говорите: можно только мечтать. Мы сыграли два матча в тройке. Получил бурю эмоций и полезные навыки. Конечно, я мог начать первый матч сразу с гола — Володя отдал отличную передачу. Так дебютировать было бы неожиданно даже для самого себя.

— Да, вы ведь могли забить в первой же смене первым касанием!

— Первые смены я не понимал, что происходит на льду. Старался сзади сыграть внимательнее, но и вперед не забывал подключаться. Я просто не попал по шайбе. Передача классная, но я не попал.

— Быстро уснули дома после первого матча?

— Да. Особо даже не отмечал дебют. Только ответил родным, которые поздравили, и тренеру из ДЮСШ. Второй матч был уже через день. Надо было готовиться.

— Какой самый ценный совет и от кого получили за время в команде КХЛ?

— Тэйлор Бек после первого матча сказал мне: «Одна шайба не делает карьеру. Продолжай так же играть в свое удовольствие». Много советов касались действий на льду — что и как надо делать в разных ситуациях.

Фото ХК «Сибирь»

— Откуда берется ваша уверенность? Вы так ловко один в один разобрались с защитником «Куньлуня» Спроулом!

— Я же не смотрю в протокол перед матчем. Без разницы, против кого играть. Делаю свою работу и выполняю установки тренера. Классно, что получился такой обыгрыш. Сам от себя не ожидал.

— В КХЛ выше скорости, если сравнивать с МХЛ. Помните момент, когда замедлили с решением и вас накрыли или хорошо встретили?

— В матче с «Куньлунем». Мы заигрались в нашей зоне. Шайба отлетела в борт от нашего вратаря. Надо было вывести ее из зоны. Начал выкидывать и повернулся лицом к борту. Даже не знаю, кто был сзади. Меня толкнули, и я через стекло увидел всех зрителей. Это самый запоминающийся хит. Как приехал на скамейку, Сережа Дубакин сказал, чтобы я играл аккуратнее, ставил плечо к борту и не подставлялся.

— Дэвида Немировски называют мягким тренером. Он ругал вас за ошибки?

— Нет, как тренер может ругать? Дэвид Семенович только подсказывал, особенно в первых матчах. Я, повторюсь, пришел только на раскатку. Взаимодействий в пятерке особо не было. Он мне постоянно подсказывал: как раскатываться, что делать в разных ситуациях. И не только он — и Сергей Владимирович [Кривокрасов], и Андрей Владимирович [Тарасенко]. Говорили мне, чтобы я всегда катался и думал на шаг вперед.

— Неужели за карьеру не встречались тренеры, которые могли посадить за ошибку, когда пытаешься обострить игру — диагональной передачей или обыгрышем, например?

— Я не скажу, что кто-то сажал меня за ошибку. Возможно, я этого просто не помню. Помню, иногда не получалось правильно играть полтора-два периода. Тренер сажал меня на скамейку, потому что я не выполнял установку и играл плохо. За одну или две ошибки никогда не сажали — мне только подсказывали.

— Немировски повышал голос на команду?

— Конечно. А как иначе, если у команды не идет игра? Надо повысить голос, чтобы взбодрить игроков.

— Помните какой-то конкретный момент при вас?

— Да. Дэвид Семенович просил в зоне активно идти на защитников. А у нас вся команда просто стояла и двигалась по шайбе. Тренер весь период просил идти активно, но мы этого не выполняли. После этого он в жесткой форме сказал: «Так не пойдет. Надо играть активно!» На третий период мы вышли и сыграли по-другому.

Фото ХК «Сибирь»

Как бороться с возросшим вниманием?

— Сколько матчей надо провести, чтобы ощущать себя полноценным игроком КХЛ?

— Определенного количества нет. Надо провести полную предсезонку и целый сезон, чтобы понять, что ты готов к КХЛ. По 15-20 матчам полную картину не получишь.

— Ваша жизнь изменилась после дебюта в КХЛ? Заметили больше внимания?

— Внимания стало больше. Добавилось поклонников, подписчиков. Начали писать сообщения. А жизнь не изменилась. Просто тренируюсь, играю, работаю над собой.

— Самое главное теперь — не потерять голову от чрезмерного внимания. Понимаете, как справиться с этим?

— У меня такого никогда не было. Пишут обо мне и пишут. Я еще ничего не добился. Да, это хороший дебют, но еще ничего не сделано. Надо работать и работать, чтобы становиться лучше.

— Одно время вы вели аккаунт с нарезками своих голов. Почему забросили?

— Когда мы играли по ЮХЛ, был коронавирус. Делать особо нечего. Не только я один вел такие аккаунты. Много кто выкладывал свои голы под музыку. А что, прикольно! Сам делал монтаж, накладывал музыку в телефоне. Заняться было особо нечем. Когда немного повзрослел, подумал: «А зачем?» Нужно стараться и забивать голы, чтобы МХЛ и КХЛ их выкладывали.

— Многие хоккеисты сейчас заводят телеграм-каналы. Не думали об этом?

— Вообще нет! Знаю игроков, которые ведут телеграм-каналы, но сам еще не думал об этом. Это будет отнимать мое время. Лучше я пойду потренируюсь, подышу свежим воздухом или посвящу время близким.

— Зависимость от социальных сетей у вас есть? Можете перед сном маниакально залипнуть в телефон?

— Перед сном — нет. Лев Сергеевич сказал нам, что пользоваться телефоном перед сном вредно.

— И все сразу его послушали?

— Мы это сами понимали. Самое главное — убирать телефон за час, чтобы сон был крепче. Так нам говорил тренер.

— Стараетесь следить за образом жизни?

— Конечно. Постоянно слежу за сном, питанием.

— Как пришли к этому? Многие в юном возрасте об этом не задумываются.

— Это приходит с возрастом. Кто-то больше понимает и разбирается в режиме сна и питания. Все ведь давно изучено. Мне хочется получить от себя лучшего результата. Поэтому слежу за образом жизни: пораньше убираю телефон, больше пью воды, почти не ем шоколад. Помню, когда Лев Сергеевич пришел в команду, он сказал, что шоколадки — это вред. Из-за них только кариес возникает, зубы портятся. Я тогда еще думал: съем я шоколадку, что в этом такого? Пошел в магазин за шоколадкой. Мне навстречу идет Лев Сергеевич. Только-только он нам говорил, что шоколад есть нельзя. Спрашивает меня: «Что в пакете?» Первая мысль — обмануть и сказать, что несу фрукты. Но врать не стал — сказал, что у меня там шоколадки. Тренер ответил: «Ладно, хорошо». Это были сборы. Вечером у нас тренировка. У меня что-то не пошло, и Лев Сергеевич мне это припомнил. С этого момента ограничиваю себя в сладком и слежу за тем, что ем.

— От каких продуктов вы отказались?

— Полностью отказаться — такого нет. Могу позволить выпить кока-колу, хоть и понимаю, что это вредно. Но только в выходные! Наверное, нет продуктов, кроме сладкого, от которых я полностью отказался.

— А от компьютерных игр нет зависимости?

— У меня дома нет компьютера. Только плейстейшен. Такой проблемы точно нет. До трех ночи не играю. Сон важен, за час стараюсь убирать все электронные устройства. В свободное время могу поиграть часа три-четыре, но зависимости точно нет.

— Мне рассказывали, что вы до сих пор играете в Brawl Stars.

— Нет, сейчас уже не играю. Играл в свой первый сезон в МХЛ — тогда она была очень популярна. Мы с Мишей Решетько, капитаном «Снайперов», много шутили об этом. Потом стало неинтересно. Больше времени посвящаю тренировкам и самому себе.

Фото ХК «Сибирь»

Сравнения с Тарасенко

— Вас уже сравнивают с Владимиром Тарасенко. Для Новосибирска он — легенда?

— Сравнения с Тарасенко очень приятны. Но, повторюсь, я еще ничего не добился. Надо продолжать работать над собой. Когда мы с отцом ходили в юном возрасте на хоккей, я смотрел на Тарасенко и получал удовольствие от его игры. Для «Сибири» он сделал очень многое. Он сейчас играет в НХЛ — не каждый сможет пробиться в эту лигу. Для Новосибирска Владимир — легенда.

— Знакомы с ним лично?

— Нет, не знаком.

— Мечтали когда-то об автографе или клюшке Тарасенко?

— Такого не было. По детству я собирал фотографии, но вратарей. Мне больше нравились голкиперы. Всегда просил отца, чтобы поставил меня в ворота. Но он всегда запрещал.

— Почему же?

— Не знаю. Помню, едем в машине. Спрашиваю: «Пап, почему ты не хочешь поставить меня в ворота?» Он отвечает: «Вот исполнится тебе 17 лет — и поймешь». Может быть, я понял его, а может быть, и нет. Возможно, дело в дорогой форме либо в высокой конкуренции. Давно не спрашивал об этом у отца. На Новый год или после сезона могу поменяться формой и сыграть в воротах, чтобы получить кайф от этого.

— Кто из вратарей нравился в детстве?

— Джефф Гласс и Саша Салак. Больше даже фанател по Салаку. В комнате висел его постер. С возрастом понял, что вратари, конечно, классные, но лучше я буду забивать.

— В одном интервью вы называли кумиром Андрея Свечникова. Он им и остался?

— Ой, знаете, меня просто попросили назвать кумира. Мне нравился Андрей Свечников: у него классный кистевой бросок, он тогда забивал лакроссы. Я и назвал его. На самом деле одного кумира у меня нет. Стараюсь от всех игроков брать понемногу. Взять сейчас того же Коннора Бедарда. Нравится его техника катания, бросок, как он мыслит на шаг вперед. В основном слежу за молодыми игроками: Хьюз, Зеграс, Коуфилд — парни, которые ярко играют в НХЛ.

— Судя по названным фамилиям, вам больше нравятся игровички, а не узкоспециализированные форварды а-ля Александр Овечкин, который по большей части заточен на бросок?

— Да. Я не говорю, что мне не нравится Овечкин. У него отличный бросок и щелчок. Но если сравнивать с молодыми Коуфилдом, Зеграсом и Бедардом, которые могут придумать момент из ничего, я выберу их. Потому что сам люблю придумывать на льду что-то неожиданное.

— Лакросс есть в вашем арсенале финтов?

— Конечно. Пробовал даже по МХЛ забить. Не помню, с кем мы играли, — я попал в перекладину. Много лакроссов забил по ЮХЛ — шесть или семь. Когда пойму скорости КХЛ, могу попробовать взять инициативу на себя и исполнить что-то необычное, например тот же лакросс.

— За такую игру может прилететь от ветеранов, которые не любят, когда молодые выпендриваются. Готовы к этому?

— Да. Расскажу историю. Когда я зашел в первую команду, «Сибирь» подписала Антона Худобина. На следующей день после матча с «Куньлунем» была тренировка. Мы делали упражнение «два в одного». Отдается пас за ворота, и игроку за воротами нужно что-то придумать: отдать пас или вылезти из угла. Подумал: почему бы не сделать лакросс? Забил. Тут же слышу, как Антон говорит: «Тебе еще рано». Я сначала его не понял. Потом мы играли в зоне четыре на четыре. Я Антону два раза забил из-под ноги. С нами катался Денис Александров. Он объяснил, что так делать не надо. Во-первых, из уважения к возрасту. Во-вторых, вратарь на тебя не посмотрит и ударит. Ему ничего не сделают, а тебе потом два месяца восстанавливаться. Я подъехал к Антону, извинился за финты. Он похвалил меня за технику, но сказал, что лучше показывать ее в игре.

— Антон только-только перешел в «Сибирь», а уже пользуется таким огромным уважением?

— Конечно. Еще история. Мы сидели на скамейке с Шашковым. Говорю ему: «Я недавно на приставке за Худобина играл, а сейчас я с ним на льду нахожусь». Он посмеялся.

Фото ХК «Сибирь»

Драфт, интерес из Северной Америки

— Как вы вообще познакомились с хоккеем?

— Я сам не помню. Все с рассказов родителей. В три года я катался в Бердске. Мы просто ходили на массовые катания. В четыре года отец отдал меня в ДЮСШ «Энергия». На первый турнир я поехал за команду «Штурм» из города Чик. Ни за что не угадаете, кто меня тогда тренировал.

— Угадаю. Виталий Черночуб.

— Да! Это был мой первый турнир. Мы поехали с Виталием Геннадьевичем. Через год-два я перешел в «Штурм». Сначала играл за 2004 год, потом меня спустили в 2005-й. Оттуда перешел в «Сибирь», где нахожусь с 11-12 лет.

— Черночуб внес большой вклад в ваше развитие?

— Безусловно. Спасибо ему огромное, он много вложил в меня. Денис Валерьевич Москаленко тренировал меня в «Энергии». С ним я делал свои первые шаги в хоккее. Владимир Николаевич Гольц и Дмитрий Васильевич Яковлев также многое мне дали, за что им очень благодарен.

— Родители не пытались отговорить от хоккея из-за травм и пропуска уроков в школе?

— Школу я пропускал, да, но никто не отговаривал. Было время, когда запускал учебу. Примерно в восьмом-девятом классе, когда сдавали ОГЭ, а меня вызвали в ЮХЛ и команду МХЛ. Мама говорила мне: «Не будешь успевать учиться — на тренировки не пойдешь». Пришлось больше времени уделить школе, но и хоккей не запускал.

— Троек много в аттестате?

— Почти все. Возможно, если бы не хоккей, то я бы учился лучше. Не хватало времени на школу. Поэтому и троек много.

— Вас пытались привлечь в юниорские лиги США или Канады?

— Такого не было. Команды из Америки не интересовались мною, об отъезде речь не шла. В десятом классе, когда я сыграл все матчи за ЮХЛ, общался со скаутами своего агента. Они сказали, чтобы я даже не думал про Северную Америку и развивался в России. Если в России все будет хорошо, то можно попасть на драфт, после чего уже надо смотреть в сторону Северной Америки.

— Но на последнем драфте НХЛ вас не выбрали.

— Не выбрали, да. Я понимал, что в преддрафтовый год должен хорошо отыграть. Но не задалось начало сезона. Очки давались тяжело — я сыграл не так, как хотел. От драфта ничего не ждал. Только работал над собой. Спокойно относился к этому. У меня еще будет год, чтобы попасть на драфт.

— Другие российские клубы могли вас перехватить из «Сибири»?

— Как я знаю, особого интереса не было ни от кого. Как я играл в «Сибирских снайперах», так и продолжаю развиваться в системе клуба.

— Ваша девушка тоже занимается спортом, верно?

— Да. Она занималась самбо.

— Обучает вас приемам?

— Ха-ха, если только сам попрошу. Но я такого не делаю. Она сейчас больше занимается учебой. Со спортом пришлось повременить. Пока взяла паузу. Я не очень-то люблю драться. Если нужно, то я выйду и скину перчатки. Но девушку не просил показывать приемы.

— Вам с ней ссориться нельзя, чтобы самому не пропустить прием.

— Она сама это понимает. Говорит: не беси меня, травмы тебе не нужны.

— В отношениях помогает, что вы оба спортсмены?

— Конечно. Она меня понимает как спортсмена. В каких-то моментах говорю ей, что меня лучше не трогать. Она соглашается, общение на какое-то время сводится к минимуму.

— Как вы познакомились? Кто к кому пришел на соревнования?

— Мы были на дне рождения у кого-то. Она в этот же вечер сказала мне: «Да ты меня уже на следующий день забудешь». В итоге написал ей через три дня — и вот мы сейчас с ней в отношениях.