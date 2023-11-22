Филипп Долганов — о пути к мечте.

Начало сезона для «Нефтехимика» выдалось невероятно сложным — нижнекамцы стартовали с восьми поражений в девяти первых матчах. Одной из ключевых проблем «Нефтехимика» стала вратарская линия — Андрей Тихомиров и Эмиль Гарипов играли откровенно неудачно. Как признавались в интервью «СЭ» генеральный директор нижнекамцев Игорь Ларионов и главный тренер Олег Леонтьев, в клубе искали варианты усилении на рынке, в том числе за границей. Спасение пришло неожиданно — в «Нефтехимике» дали шанс 25-летнему Филиппу Долганову, который до нынешнего сезона провел всю карьеру в ВХЛ.

И как заиграл Долганов! Уже во втором матче Филипп одержал важнейшую победу над «Авангардом» (2:1 ОТ), а в октябре «засушил» «Витязь», «Ладу» и СКА и был признан лучшим вратарем лиги в месяце. Корреспондент «СЭ» поговорил об успехе Филиппа с самим Долгановым, тренером вратарей нижнекамцев Алексеем Митрошиным, а также тренером вратарей «Ижстали» (именно там Филипп начинал сезон) Сергеем Магариловым.

«Не хочу фигурным катанием заниматься»

С Митрошиным Долганов работал с самого детства в Ижевске, и этот фактор, безусловно, только помогает вратарю. В разговоре со мной тренер вратарей «Нефтехимика» вспоминает про то, как в Ижевске соседи жаловались на Долганова: «Все уже закончат играть на коробке, а он все стучит шайбой по бортам. Время 11 уже, а он все играет». Следом Митрошин показывает фотографию с одного из детских турниров, где Долганов стоит с медалью: «Другой вратарь был с меня ростом, а Филипп совсем невысокий». При этом тренер вратарей нижнекамцев отмечает, что Филипп всегда был настоящим бойцом: «Если бы он просто «играл» в воротах, ничего бы не было. Он всегда бился, отдавал всего себя».

«Начинал на коробке во дворе, потом перешел в школу «Ижстали». Как родители привели первый раз на хоккей, сразу сказал, что хочу этим заниматься. Там еще не было такого, что приходишь сразу на хоккей, нас учили тренеры по фигурному катанию. А в конце ставили всегда ворота поперек, все бегают, голы забивают. А я сразу вратарем стал, родителям сказал: «Не хочу этим фигурным катанием заниматься». Еще когда первый раз пришел, шайбу толком забрать не мог. Вот и стал вратарем», — с улыбкой вспоминает Долганов. Как и про первую вратарскую амуницию: «Щитки были уже «уставшие». На внутренней части щитков вратари должны кататься, а мама-то откуда это знала? И она заплатки сделала».

Митрошин отмечает, что Долганов с детства был хорош во всех игровых видах спорта — будь то футбол, баскетбол или что-то другое. «Наверное, это от отца. Мы постоянно с ним играли в настольный теннис, в большой теннис. А в прошлом году родители начали заниматься бадминтоном — снимали спортзал своей компанией. Пошли в итоге на семейные соревнования. Не могу сказать, что прям во все шикарно играю, но сыграть могу».

Фото ХК «Нефтехимик»

«Полгода назад только с трибуны смотрели»

Уверенность, с которой Долганов зашел в КХЛ, поражает — во время разговора с ним кажется, что так и должно было быть. Вот только еще совсем недавно он мог только мечтать о том, чтобы выйти на лед в главной лиге страны, и ездил на матчи Кубка Гагарина посмотреть хоккей.

— В июне мог представить, что скоро уже будешь играть в КХЛ?

— Я верил в это. Когда подписал контракт с «Нефтехимиком», надеялся на это. Мы же с супругой ездили на матч плей-офф в прошлом сезоне в Нижнекамск, когда играли с «Ак Барсом». У меня сезон тогда уже закончился, а жена уговаривала меня приехать. Уговорила. Приехали на шестой матч. И вот сейчас приезжала на матч с «Ак Барсом». Я говорю: «Ну ты представляешь, полгода назад только на трибуне сидели, смотрели на них».

Впервые Долганов вышел на лед в матче КХЛ 20 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева» (2:4) — пропустил трижды, команда проиграла, но тренеры остались довольны игрой Филиппа. И уже в следующей игре, дома против «Авангарда», нижнекамцы одержали долгожданную победу, а Долганов отразил 25 бросков из 26. Как Филипп настраивается на матчи?

— Стараюсь быть более сконцентрирован еще с вечера, не расплескивать эмоции, сосредоточиться на своей игре.

— Бессонницы не бывает?

— Вообще — нет. Но перед первой игрой в КХЛ против «Салавата Юлаева» было. Причем я себя чувствовал очень спокойно, не придавал этому большого значения. Но, видимо, где-то в подсознании сидело, просыпался ночью часто.

— Когда поймал себя на мысли, что это уже не ВХЛ?

— Нет такого, чтобы я поменялся или как-то по-другому начал себя вести.

— Что было самым сложным в плане привыкания к КХЛ?

— Когда только приехал сюда, почувствовал разницу в скорости и в бросках. Броски более точные и сильные, особенно на тренировках ребята — куда хотят, туда и попадут. Да и в играх не бывает такого, чтобы был бросок ради броска.

— Сейчас в современном хоккее уже нет тренда на габаритных вратарей?

— На самом деле в КХЛ достаточно вратарей небольшого роста — Подъяпольский, Галкин, Аликин, Плешков. Наверное, в свое время было мнение, что габаритный вратарь закрывает больше места, ему сложнее забить. Видимо, хоккей изменился.

— Какой матч был для тебя самым сложным?

— Простых команд точно нет. Конечно, есть значимые события — та же игра на «ноль» против СКА. Но я уже пролистнул эту страницу. Главное, что команда тогда выиграла, идем дальше.

Фото ХК «Нефтехимик»

«Лучше идти за мечтой, а шанс появится»

Интересно, что никакого «Нефтехимика» и КХЛ в карьере Долганова могло и не быть — летом у него было выгодное предложение из богатого клуба ВХЛ. «У нас был долгий разговор. У Филиппа был вариант перейти в топ-клуб ВХЛ на более финансово выгодные условия, но у меня получилось его убедить. Лучше все-таки идти за мечтой, а шанс обязательно появится. Скажу так: было определенное чутье из-за многих факторов. Филипп согласился со мной и в июне подписал двусторонний контракт с «Нефтехимиком», — рассказывает тренер вратарей «Ижстали» Сергей Магарилов.

Магарилов сравнивает Долганова по игровому стилю с вратарем СКА Никитой Серебряковым, но при этом во время совместной работы с Филиппом они часто изучали игру финского вратаря «Нэшвилла» Юусе Сароса. Долганов и Сарос — одного роста (180 см), похожи по габаритам и манере игры. «Мы много работали над игрой руками. Филипп — очень быстрый вратарь, и мы много работали над выдержкой до броска. Чтобы он не делал лишних движений», — рассказывает Магарилов.

В октябре Долганов был признан лучшим вратарем лиги и при этом играл практически без замен. «Это к лучшему. Играть лучше, чем тренироваться. Были матчи подряд два дня — с «Куньлунем» и «Сочи» дома. Оба выиграли. Непростой опыт. Последний раз такое было в плей-офф, когда я играл за «Молот». Конечно, это было слегка непривычно. Но я не думал о том, что не успею восстановиться. На раскатку с утра даже вышел, половил шайбу и ушел», — Филипп видел только позитив в этом.

После двух поражений от «Спартака (1:4) и СКА (2:4) в начале ноября Долганова не включили в заявку на игру с ЦСКА, и в важнейшем домашнем матче с «Амуром» после пятидневной паузы Филипп отыграл на «ноль». Сразу после того матча мне вспомнились слова Магарилова, которые он сказал незадолго до игры в Санкт-Петербурге: «Филипп — вратарь куража, если он его поймает, кому угодно будет тяжело ему забить. Удивился только тому, что при всем его энергозатратном стиле — и в физическом, и в эмоциональном плане — он играл очень много без пауз. Наверное, я бы давал ему передохнуть, чтобы он заново набирался эмоций».

Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» до конца будет бороться за попадание в плей-офф, и не стоит сомневаться, что Долганов будет ключевой фигурой нижнекамцев. Его успех точно не случайность. Про ВХЛ забудьте.