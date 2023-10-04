Никита Серебряков обменян на трех хоккеистов, из которых на Дальнем Востоке останется только один. Разбираем главную сделку осени в КХЛ.

Новичка СКА ждет серьезная конкуренция

Переговоры между СКА и «Адмиралом» по обмену вратаря Никиты Серебрякова — главный сюжет КХЛ последних недель. На днях стороны пришли к компромиссному варианту.

Лучший голкипер прошлого сезона переезжает в Санкт-Петербург, а «моряки» получат денежную компенсацию, форварда Никиту Аноховского, права на защитника системы «Вегаса» Даниила Мироманова, арендуют нападающего Дмитрия Бучельникова и вратаря Сергея Иванова. Руководство «Адмирала» хотело выручить за Серебрякова солидную компенсацию. Иначе расставаться с главной звездой команды бессмысленно, пусть следующим летом вратарь выйдет на рынок свободных агентов и покинет клуб бесплатно. Торги шли долго, и в итоге стороны договорились.

Роман Ротенберг хотел заполучить голкипера еще летом, но тогда «моряки» отстояли Серебрякова. Помогло вмешательство руководства региона. «Адмирал» продлил контракт с Никитой и предложил роскошную для клуба зарплату — 47 миллионов рублей. Серебряков стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако настойчивость СКА в переговорах, подкрепленная желанием Ротенберга, не прошла зря. Никита, расторгнув контракт с «Адмиралом», переходит в армейский клуб, с которым подписал новое четырехлетнее соглашение.

Искать ответ на вопрос — нужен ли СКА Серебряков — так же наивно, как и пытаться посчитать звезды на ночном небе. С приходом Серебрякова армейцы соберут трех взрослых вратарей. На контрактах швед Юхан Маттссон и Дмитрий Николаев. Не забываем о молодом Плешкове — с ним СКА прервал пятиматчевую серию поражений. Когда к компании присоединится Серебряков, тренеру вратарей Юрию Ключникову придется поломать голову, чтобы определиться с основным голкипером. На метаниях между Николаевым и Подъяпольским петербуржцы обожглись в прошлом сезоне, а в прогрессивных организациях стараются не повторять старых ошибок.

Никита Серебряков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поражение «Адмирала»

Вратарская чехарда продолжается в СКА не первый год. Никто по-прежнему не объяснил импульсивный обмен Александра Самонова в «Северсталь» в ноябре 2022 года. Приезд в Санкт-Петербург по осени новых голкиперов становится уже традицией. И каждый подобный трансфер — плевок в сторону молодых вратарей из системы клуба. Один из самых талантливых голкиперов мира по 2004 году Иванов созрел, чтобы зайти на уровень КХЛ в качестве бэкапа. Вместо того чтобы довериться вратарю, которого СКА еще по школе выкупил у «Магнитки», Иванова отдают в аренду, а приглашают другого взрослого голкипера.

Для Серебрякова переход не принесет ничего хорошего, кроме возобновления работы с Ключниковым и смены обстановки. Длинные перелеты пагубно влияют на организм. В Санкт-Петербурге логистика комфортнее. В остальном привыкший к большой нагрузке в «Адмирале» Серебряков попал в команду, в которой в запас могут отправить за неудачно сыгранный период. Никите придется конкурировать с двумя взрослыми вратарями, и совсем не факт, что бывший спаситель «Адмирала» в итоге окажется на позиции победителя. В СКА можно ждать чего угодно.

У дальневосточников не оставалось выбора, кроме как выгодно обменять голкипера, которого заинтересовали условия петербургского клуба. Бучельников и Иванов усилят команду Леонида Тамбиева здесь и сейчас. Дмитрий идеально впишется в топ-6 — «Адмиралу» явно не хватало креативных форвардов, особенно на фоне поникших иностранцев. Сергей сформирует конкурентный тандем с Павлом Хомченко — сразу и не скажешь, кого тренеры выберут первым номером. Тамбиев работал с Аноховским в «Сарыарке» и хотел видеть в команде хорошо знакомого нападающего. Вот только денежная компенсация — абстрактный актив для клуба, который к началу октября не попадает в плей-офф. После успешного сезона-2022/23 «Адмирал» намерен остаться в восьмерке. Для этого полученные деньги еще нужно использовать на скудном рынке игроков.

Полученные активы — чистое поражение «моряков». За Серебрякова они получили только одного игрока (Аноховского), который останется у «Адмирала». Бучельников и Иванов весной вернутся в СКА. Мироманов видит будущее в системе «Вегаса». Посмотрел бы, как на подобное предложение отреагировало руководство «Рейнджерс», когда за Игоря Шестеркина условный «Анахайм» предложил бы трех игроков, которые в сумме провели 27 матчей в лиге. Впрочем, серьезное желание одних иногда перевешивает запросы других — таких ситуаций за последние годы в КХЛ накопилось достаточно.