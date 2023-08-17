Как СКА влезет в потолок зарплат? Инсайды «СЭ» о переменах в клубе

Рассказываем, кто покинет армейцев, а кто переподпишет контракты на новых условиях.

Главная проблема СКА в это межсезонье была связана с необходимостью выполнения регламента КХЛ по потолку зарплат. Планку в 900 миллионов рублей, установленную лигой, в армейском клубе в какой-то момент превышали чуть ли не на 50 процентов. Подписания Сергея Толчинского, Арсения Грицюка, Александра Кадейкина, Брэндана Лайпсика и остальных новичков обошлись недешево.

Обмены Никиты Гусева, Игоря Ожиганова, Романа Рукавишникова и сразу девяти игроков в «Ладу» помогли, но не сильно. К началу турнира в Сочи СКА превышал потолок примерно на 170 миллионов — без учета контракта Николая Прохоркина, об уходе которого успел объявить главный тренер команды Роман Ротенберг (официально клуб он еще не сменил). Также не стоит считать контракт нападающего Артема Швеца-Рогового, который из-за тяжелой травмы пропустит второй чемпионат подряд.

Фото ХК СКА

Как стало известно «СЭ», ряд игроков СКА переподпишут контракты с клубом с понижением зарплаты на текущий сезон. Компенсироваться оно будет либо бонусами, либо повышением в следующие годы. Так, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин получат за чемпионат-2023/24 27 миллионов вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению. При этом оба игрока продлили контракты еще на сезон, за который Пашнин заработает 55 миллионов, а Педан — 60.

Зарплата защитника Александра Никишина понизилась с 50 до 35 миллионов за счет увеличения бонусной части, а Марата Хайруллина — на такую же сумму благодаря будущему повышению. В сезоне-2024/25 новый капитан команды заработает 55 миллионов вместо 50, в сезоне-2025/26 — 60 вместо 50.

На этих переподписаниях СКА не остановится — еще как минимум пять хоккеистов могут пойти на понижение контрактов. Также армейцы откажутся от вратаря Владислава Подъяпольского, который получает 45 миллионов. Бывший вратарь «Северстали» неудачно выступил на турнире в Сочи и проиграл конкуренцию Юхану Маттсону и Дмитрию Николаеву. При этом на хорошем счету у тренерского штаба СКА молодые Сергей Иванов и Артемий Плешков. Не исключено, что они получат свой шанс в регулярке.

Фото ХК СКА

Скорее всего, покинет Санкт-Петербург и нападающий Данила Моисеев, который должен получить 35 миллионов. В состав он не проходит, а держать игрока с такой зарплатой в запасе нелогично.

Пока непонятно, как разрешится ситуация с Прохоркиным — существенно усложняет положение дел его крупный контракт. 70 миллионов потянет не каждый клуб, а учитывая травматичность Николая, желающих его подписать вряд ли будет много. К тому же у Прохоркина есть пункт о запрете на обмен без его согласия, так что Николай вполне может отказаться от поездки в условный «Амур».

Сокращать платежную ведомость СКА придется даже не до 900 миллионов, а еще больше. Армейцы, по нашей информации, — главный претендент на американского нападающего Алекса Гальченюка. После скандала за океаном его шансы продолжить карьеру в НХЛ равны нулю, а вот в КХЛ Гальченюк вполне может стать звездой. И вряд ли согласится на контракт меньше, чем 70 миллионов.

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Хорошие шансы в основном составе должны получить молодые игроки. Матвей Мичков и Иван Демидов ярко проявили себя на турнире в Сочи, высоко котируются защитники Выдренков и Коромыслов, не просто так переезжали из «Торпедо» братья Федотовы. То, в каком облике предстанет СКА на старте регулярного чемпионата — одна из главных интриг нового сезона. Ждать осталось совсем недолго.