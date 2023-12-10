ФХР объявила о заменах в командах «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Федерация Хоккея России (ВХР) сообщила о заменах в составах команд на Кубок Первого канала.

За сборную «России 25» не сыграют Даниил Исаев, защитники Сергей Телегин и Никита Евсеев, а также нападающие Николай Коваленко, Павел Порядин и Николай Голдобин. Они пропустят турнир из-за повреждений и других причин.

За команду «Звезды и ВХЛ» в турнире не примут участие Михаил Гуляев, Данил Мокрушев, Матвей Мичков, Михаил Ильин, Даниил Аймурзин, Михаил Кабат и Максим Кровяков.

Вместо них в команду вызваны защитник Рауль Акмальдинов («Молот»), нападающие Дмитрий Бучельников («Адмирал»), Егор Соколов («Северсталь»), Кирилл Танков («СКА-Нева») и Игорь Швырев («Югра»). Кроме того, к «Звездам и ВХЛ» присоединится Арсений Грицюк, ранее вызванный в команду «Россия 25».

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные «России 25», Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.