Ротенберг: «Голдобин и Порядин не приехали в сборную. Нужно узнавать у «Спартака», в чем причина»

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающих «Спартака» Павла Порядина и Николая Голдобина, которые не приехали в расположение команды на Кубок Первого канала.

«Нужно узнавать у «Спартака», в чем причина, и адресовать все вопросы к ним. Мне тяжело сказать, почему они не присоединились к сборной. Коля Коваленко тоже не смог приехать из-за проблем со здоровьем, но он лично мне позвонил и сообщил. Все остальные здесь. Собралась быстрая, молодая и дерзкая команда. Будем показывать самый лучший хоккей! Слава богу, есть возможность сыграть в Петербурге. Мы знаем каждый миллиметр этой арены, в «Ледовом» все родное. Мы годами выстраивали все это, чтобы привезти в Питер сборную. Всем нужно хорошо поработать, чтобы порадовать болельщиков», — приводит Metaratings слова Ротенберга.

На Кубке Первого канала «Россия 25» встретится с Казахстаном (14 декабря), Белоруссией (16 декабря) и Китаем (17 декабря).