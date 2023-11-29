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Кубок Первого канала

Сегодня, 19:33

ФХР объявила состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на Кубок Первого канала.

В состав «России 25» вошли 36 игроков из 10 команд КХЛ.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Артемий Плешков, Никита Серебряков (оба — СКА).

Защитники: Тимофей Давыдов («Северсталь»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Земченок, Александр Никишин, Артем Сергеев, Максим Федотов (все — СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Смирнов («Динамо» Мн).

Нападающие: Василий Атанасов, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Валентин Зыков, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв (все — СКА), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Максим Джиошвили («Динамо» М), Никита Дыняк, Илья Сафонов (оба — «Ак Барс»), Никита Коростелев («Северсталь»), Прохор Полтапов, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Максим Шабанов («Трактор»).

На Кубке Первого канала сборная России сыграет с командой «Звезды и ВХЛ» (14 декабря) и сборными Белоруссии (16 декабря) и Казахстана (17 декабря).

Источник: ФХР
Хоккей
Сборная России по хоккею
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