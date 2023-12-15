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Кубок Первого канала

Сегодня, 14:15

Кубок Первого канала: расписание и трансляция матчей турнира «3 на 3» (15 декабря)

В рамках Кубка Первого канала состоится турнир «3 на 3» 15 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Кубок Первого канала по хоккею 2023 проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В турнире принимают участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ», в которую вошли игроки КХЛ и лучшие хоккеисты второй лиги России. Во второй день предновогодних соревнований состоится турнир «3 на 3». «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций на 15 декабря. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2023 по хоккею на 15 декабря

Турнир по хоккею «3 на 3»

14.30. Россия — Казахстан
15.20. Белоруссия — Звезды и ВХЛ
16.10. Матч за 3 место
17.00. Финал

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
ВХЛ
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