Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

15 декабря, 17:27

Сергей Телегин поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник сборной России Сергей Телегин рассказал, чего ждет от выступления на Кубке Первого канала. Он признался, что у всех хорошее настроение перед стартом турнира.

«Я надеваю свитер сборной не ради того, чтобы сыграть с финнами и шведами, а чтобы выступить за Россию. Это для меня многое значит. Против Беларуси и Казахстана тоже будет интересно сыграть. Я выступаю за сборную России, а не за сборную своего двора. С полной самоотдачей и только вперед. Важны не соперники, а то, в какой команде ты играешь и с каким тренерским штабом», — цитирует Телегина «РБ Спорт».

17 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала сыграет с Казахстаном. 18-го россияне встретятся с Белоруссией.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-telegin-nadevayu-sviter-sbornoj-ne-radi-togo-chtoby-sy-grat-s-finnami-i-shvedami-a-chtoby-vy-stupit-za-rossiyu/
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Терещенко объяснил, зачем сборной России нужен Кубок Первого канала

Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала