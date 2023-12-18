Третьяк: «На Кубке Первого канала сборная со всеми задачами справилась»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об игре национальной команды на Кубке Первого канала.

«У России всегда одна задача — выиграть, причем сделать это в красивом, зрелищном стиле. На Кубке Первого канала сборная со всеми задачами справилась. Наши хоккеисты играли ярко, старались много атаковать, забросили 15 шайб в трех матчах. В каждой встрече команда сделала более 40 бросков, действовала с преимуществом, но все игры получились непростыми, пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата», — приводит слова Третьяка RT.

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, который проходил с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.