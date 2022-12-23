Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» заявил, что нехватка международного опыта помешала хоккеистам сыграть в полную силу на Кубке Первого канала.

— Как думаете, мотивация против сборной России до 25 лет была бы выше, чем против казахов и белорусов?

— Скорее всего, да. Но так говорить, конечно, неправильно. Какая еще нужна мотивация, когда выходишь играть за сборную? Каждый должен быть мотивирован по умолчанию. Нельзя выходить на один матч настроенным, а на другой — нет. Игроки должны понимать, что они представляют страну. Вы сами видели, что одни хоккеисты сыграли на своем уровне, другие — ниже возможностей. Молодым ребятам не хватает опыта международных матчей. Наверное, это помешало им сыграть в полную силу.

— А в чем проявляется опыт международных матчей против Казахстана и Белоруссии? Фактически вы играли против «Барыса» и минского «Динамо».

— Говоря о составах соперников, отмечу, что казахстанцы и белорусы усилились игроками из других клубов — не только из «Барыса» и «Динамо». По нашим игрокам скажу так: выступая за клуб, они показывают хоккей, который и должны показывать. Они обязаны стать лидерами клубов, чтобы их вызвали в сборную. Но попадая в сборную, они перестают быть лидерами. Все умеют играть в хоккей, но не все справляются с давлением и ответственностью на уровне сборной.

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