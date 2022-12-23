«В поражении сборной виноваты мы все». Главный тренер Жамнов — о работе на КПК и жизни в изоляции

Интервью главного тренера России Алексея Жамнова по итогам Кубка Первого канала и туманных планах на будущее.

Итоги КПК

— Поделитесь свежими мыслями после поражения от Белоруссии на Кубке Первого канала?

— На турнире мы хотели посмотреть ребят в разных ситуациях. Они находятся на ведущих ролях в своих клубах. Повторю слова с пресс-конференции: играть за клуб и сборную — две большие разницы. Не все справляются с давлением и показывают совершенно другой хоккей на уровне сборной. Большой плюс для тренерского штаба в том, что мы это увидели. Испытали, конечно, разочарование. Сборная когда-то вернется на международную арену, и надо понимать наши резервы. Когда проверять ребят, если не сейчас?

— Сборная приучила к тому, что приоритет отдается игрокам из НХЛ. Если говорить про Олимпиаду-2026, все рассчитывают, что на ней сыграют лучшие хоккеисты. В чем смысл проверять сейчас игроков из КХЛ? За четыре года может произойти все что угодно.

— Согласен. Но я говорил немного о другом. Любой сбор национальной команды относится к четырехлетнему циклу перед Олимпиадой. Никто не смотрит только на 2026 год. А если через год нас вернут на чемпионат мира? Ясно, что мы будем смотреть и за океан, и на нашу лигу. На чемпионатах мира собирался микс из хоккеистов НХЛ и КХЛ. Мы учитывали это. В КХЛ играют молодые ребята, которые через некоторое время могут уехать за океан. Мы хотели посмотреть, как они поведут себя, надев майку сборной. Подготовка сборной к международным соревнованиям заключается в том, чтобы просмотреть как можно больше кандидатов. А перед турнирами отбираются сильнейшие. Я понимаю, что за евротуры раньше проходило много игроков, но на чемпионат мира ехала совсем другая сборная. В данный момент мы хотели проверить всех, кто доступен в КХЛ, и увидеть молодую кровь.

— А есть предпосылки, что сборную России допустят на чемпионат мира-2024?

— Конкретики сейчас нет. Я знаю столько же, сколько и вы. Вернемся к игрокам. Перед Кубком Первого канала выбыло восемь человек из тех, кого мы хотели вызвать. У кого-то травмы, кто-то заболел. Можно смело сказать, что не получилось увидеть на турнире всех, кого мы хотели. Замены делались по позициям. Мы провели большой отбор кандидатов, встречаясь с тренерским штабом, следили за каждым игроком. Но перед самим турниром состав поменялся. Восемь игроков — это сильное изменение.

Матч сборной России и Белоруссии. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Сколько человек попали в первоначальный список?

— 50.

— Вы говорили, что игроки познакомились с вашими требованиями в сборной. В чем они заключаются?

— Это тактические нюансы по выполнению игрового задания. В каждом клубе играют по разным схемам. Перед началом турнира игрокам выдали брошюру, показывали видеоматериал. Тем, кто прошел с нами прошлый Кубок Первого канала и Олимпиаду, это было знакомо. Для кого-то это новый материал. Наши требования касались тактических схем и игры, которую мы хотим видеть от сборной.

— Получилось так, что ваши идеи и требования не позволили обыграть белорусов. Которые играли от простоты, положились на вратаря. Можно назвать поражение тренерским?

— Тренер выводит команду на матч. Мы думали, что с молодыми игроками, которые попали в состав, сможем победить, и запаса их мастерства для этого хватит. Наверное, не хватило мотивации, хотя на уровне сборной говорить об этом странно. Плюс детские ошибки привели к поражению.

— Поражение от Белоруссии может поменять ваш взгляд на игру сборной? Возможно, уровень мастерства хоккеистов недостаточен, чтобы выполнять ваши требования?

— Любой тренер делает выводы из каждого поражения. Мы с тренерским штабом эти выводы сделали. В будущем немного перестроимся по отношению к игрокам. Будем более скептически относиться к процессу селекции для сборной.

— В каком смысле?

— Мы будем понимать возможности игроков. Приведу пример. Есть игроки, которые в клубах показывают очень хороший хоккей, набирают много очков. Но в сборной они играют по-другому — не так раскованно, как в клубе. Наверное, мы, тренеры, должны перестраиваться. Хоккей в сборной ведь не меняется. У каждого игрока достаточно мастерства, чтобы забивать и отдавать передачи, но надо показывать это на льду. На Кубке Первого канала мы собрали оптимальный состав, учитывая травмы и болезни игроков, которые не смогли приехать в сборную.

Мотивация игроков

— Вы говорили, что игроки волновались, когда выходили играть за сборную. Поняли, как в будущем сбивать это давление? В игре казахстанцев и белорусов волнения не прослеживалось.

— Всегда проще играть с фаворитом. Перед матчами они считались аутсайдерами. Мы говорили ребятам на первом собрании, что не надо обращать внимание, против кого мы играем. Наша задача — выйти и показать свой хоккей. Как только мы будем думать, что играем против Казахстана и Белоруссии, ни к чему хорошему это не приведет. Сам попадал в такие же просадки за игровую карьеру — и на чемпионатах мирах, и на Олимпиадах. Выходили не до конца настроенные и еле выигрывали или даже проигрывали. Без полного настроя ничего не получится. Сразу появится вальяжность — что и произошло с белорусами. Владели инициативой, но начались поперечные пасы, лишние передачи, которые губили созданные моменты. Искали партнеров, чтобы забить красивый гол. По итогу это сказалось на результате. А белорусы играли в простой хоккей (север-юг), плотно оборонялись. Результаты турниров принесли серьезную пищу для размышления.

— Как думаете, мотивация против сборной России до 25 лет была бы выше, чем против казахстанцев и белорусов?

— Скорее всего, да. Но так говорить, конечно, неправильно. Какая еще нужна мотивация, когда выходишь играть за сборную? Каждый должен быть мотивирован по умолчанию. Нельзя выходить на один матч настроенным, а на другой — нет. Игроки должны понимать, что они представляют страну. Вы сами видели, что одни хоккеисты сыграли на своем уровне, другие — ниже возможностей. Молодым ребятам не хватает опыта международных матчей. Наверное, это помешало им сыграть в полную силу.

— А в чем проявляется опыт международных матчей против Казахстана и Белоруссии? Фактически вы играли против «Барыса» и минского «Динамо».

— Говоря о составах соперников, отмечу, что казахстанцы и белорусы усилились игроками из других клубов — не только из «Барыса» и «Динамо». По нашим игрокам скажу так: выступая за клуб, они показывают хоккей, который и должны показывать. Они обязаны стать лидерами клубов, чтобы их вызвали в сборную. Но, попадая в сборную, они перестают быть лидерами. Все умеют играть в хоккей, но не все справляются с давлением и ответственностью на уровне сборной.

— Если посмотрим на сборную Финляндии последних лет, то тренерский штаб выжимает из игроков максимум. Каждый хоккеист становится лучшей версией себя в клубе. Почему в нашей сборной это не работает?

— Финны играют в организованный хоккей от обороны. Это дает свои плоды. Нам не удалось взломать их оборону на Олимпиаде и многих чемпионатах мира. Финны играют дисциплинированно, без лишних действий, строго по тренерскому заданию. Может быть, они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат. Мы же хотели совместить и креативный хоккей, и игру по заданию.

— Александр Кадейкин прибавил за то время, когда вы изучали его до Олимпиады?

— Кадейкин — лидер «Салавата Юлаева». Он провел два матча в разных сочетаниях и сыграл на своем уровне.

— Максим Джиошвили — открытие сезона КХЛ. Ждете, что он и дальше будет прогрессировать? Или он достиг потолка?

— Неправильно говорить, что он достиг потолка. Парень только начинает карьеру в большом хоккее. Раньше он играл в ВХЛ, сейчас попал в КХЛ. Мы планировали создать тройку из трех габаритных форвардов: Воронков, Сафонов и Джиошвили. Ребята неплохо справились с заданием. Они играли в свой хоккей, выполняли наши требования. Можно сказать, что они сыграли так, как мы и ждали.

— Арсений Грицюк неважно начал сезон в «Авангарде». Чем можете это объяснить?

— Их тройка неплохо сыграла с Казахстаном, а с белорусами чуть просела. Конечно, Грицюк может играть намного лучше. И он сам это понимает. Все ждут от него большего. Я не знаю всей кухни, почему так сложилось начало сезона. У Арсения большой потенциал — он может играть на высоком уровне, если продолжит прогрессировать. Все зависит от него. Авансы, полученные в прошлом сезоне, надо оправдывать. Главное — не остаться на прежнем месте.

Разочарования в помощниках нет

— Вы не разочаровались в своих помощниках? Проигран финал Олимпиады, проиграны два Кубка Первого канала.

— Согласен, мы проигрывали решающие матчи, но разочарований в тренерском штабе нет. Мы все равно учимся. Каждый турнир приносит новый опыт. Все ждут от нас только первого места. Мы прекрасно понимаем, что должны были побеждать. Но я не могу сказать, что разочаровался в помощниках.

— В сборной работали три советника: Есмантович, Каменский, Ковальчук. Немногие поняли, в чем заключались их роли. Объясните?

— Во-первых, все они находятся в Москве. Во-вторых, у нас был создан тренерский штаб, и каждый выполнял свои обязанности. Каменский и Малахов смотрели матчи сверху. Они играли в хоккей и помогали в разборе матчей, за которыми следят сверху, получая другой взгляд на игру. Мы вместе анализируем все матчи. Каждый привносит собственное мнение — это дает нам больше информации по каждому игроку.

— Вы говорили о том, что не против возглавить команду КХЛ. Поступали ли конкретные предложения до старта Кубка Первого канала?

— Мне звонили, мы общались, но до конкретных предложений дело не доходило. Пока говорить об этом преждевременно.

— Позовете в помощники Сергея Гончара, если согласитесь работать в клубе?

— Пока никакой конкретики по работе в клубе нет. Поступали только запросы. Когда дойдет дело до конкретики, тогда можно говорить об этом.

— Хочется понять, готов ли Сергей работать в России на постоянной основе?

— Посмотрим. Сейчас мне тяжело сказать. Давайте дождемся конкретики. Сергей прилетел из Северной Америки и работал в сборной. Он очень сильный специалист. Информация, которую он получил, работая за океаном, приносит нам серьезную пользу.

Тренерский штаб сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Чем вы занимались до старта Кубка Первого канала как тренер сборной?

— Я смотрел матчи в Москве и общался с тренерами. Сейчас игр очень много. Каждый второй день команды приезжают в Москву. Получил много информации по кандидатам. С новой системой, которой пользуемся в штабе, можно посмотреть отрезки любого игрока. За час, грубо говоря, можно посмотреть 10 игроков — все ошибки, все плюсы и минусы. Я владел полной информацией обо всех ребятах.

— В «Торпедо» сейчас отлично работает Игорь Ларионов. Не думали пригласить его в штаб сборной?

— Мы часто общаемся с ним. Посмотрим, как все сложится дальше. Сейчас тренерский штаб сформирован. Я не могу говорить, что ребята не справляются с работой. Все мы совершаем ошибки, просто из них надо сделать правильные выводы, чтобы не проиграть следующий финал.

— Вам нравится стиль «Торпедо»?

— Я смотрел много матчей «Торпедо». Хотели пригласить ребят из этой команды, но, к сожалению, из-за травм не получилось. Будем дальше следить за ними. Стиль «Торпедо» мне нравится. Они играют в атакующий хоккей. До последней минуты стараются действовать в атаке. Но мы понимаем, что регулярка и плей-офф — разные вещи. Посмотрим, как сложится для них плей-офф. Надеюсь, у команды все получится.

— Можно играть, а можно выигрывать — вы об этом?

— Конечно. Вернемся, опять же, к финнам. Они показывают не такой яркий хоккей, но выиграли Олимпиаду и последние чемпионаты мира.

— Летом вы говорили, что увеличили бы количество матчей в КХЛ. 68 игр — оптимальное число?

— Думаю, да.

— Тепличных матчей в лиге по-прежнему много?

— Не сказал бы. Сейчас проходит много дерби — московские, зеленое между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Стало больше напряженных матчей, и за чемпионатом следить намного интереснее. Исход некоторых игр даже предсказать невозможно.

— Может быть, тепличные условия в лиге как раз заставляют наших игроков волноваться, выходя на международные матчи?

— Возможно. В этом и заключается мотивация игроков. В гладком чемпионате нет такого давления. А в плей-офф Олимпиады или чемпионата мира поражение приведет к вылету. Именно в таких матчах все меняется. Когда начинаются игры на вылет, повышается ответственность и меняется психология. Некоторые хоккеисты не справляются с этим. То же самое могу сказать по матчам с Казахстаном и Белоруссией. Думал, что молодые ребята справятся с давлением. Хотя, с другой стороны, какое тут давление? Выходим играть с казахстанцами и белорусами — и получаем такой результат. Наверное, есть и тренерская ошибка, что мы не мотивировали игроков на эти два матча.

Овечкин, Малкин и Кубок мира

— Ближайший топ-турнир сборной — Кубок мира-2025. Турнир проводит не ИИХФ, а НХЛ, которая понимает, в чем выгода от участия нашей сборной. Как оцените шансы России сыграть на нем?

— Пока никакой конкретики нет. Информация плавает: то турнир пройдет в 2024 году, то в 2025-м. Конечно, НХЛ все прекрасно понимает. Со стороны маркетинга и прибыли она заинтересована, чтобы сборная России сыграла на Кубке мира. Россия — это Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Капризов. Можно перечислить много ребят, которые находятся на первых ролях в лиге. НХЛ это понимает. Думаю, лиге важно, чтобы наша сборная сыграла, но как все сложится дальше, я не могу предсказать.

— Вы назвали фамилии Овечкина и Малкина. Думаете, они будут конкурентоспособны к 2025 году?

— А почему нет? Посмотрите, как сейчас играют Малкин и Овечкин. Все зависит только от них. Посмотрим, в какой форме они будут находиться перед Кубком мира.

— Видите ли вы других российских центров, кроме Малкина и Кузнецова, для ближайшего Кубка мира?

— Ребята есть. Тот же Барбашев из «Сент-Луиса». Надо понимать конкретную дату, чтобы оценивать, на каких игроков рассчитывать. Сейчас хорошо играет один, а через год могут выстрелить другие. Отбор кандидатов начнется, когда мы точно поймем, что Кубок мира состоится. Когда мы говорим о Кубке мира, подразумеваем, что на него поедут игроки из НХЛ. На чемпионате мира рассматриваем игроков из КХЛ и НХЛ.

— А есть уверенность, что вы повезете команду на ближайший чемпионат мира или Кубок мира?

— Нет, такой уверенности, конечно, нет. Контракт подписан до конца сезона. Что будет дальше, решит ФХР. Но я уверен, что тренеру, который придет после меня, собранная нами информация поможет в будущем.

— Кто из россиян впечатлил вас на старте сезона НХЛ?

— Валерий Ничушкин здорово начал чемпионат. Думаю, никто не ожидал от него такого старта. Но потом он получил травму. Многие ребята показывают высокий уровень. Овечкин бьет рекорды, Малкин, Кучеров и Капризов держат марку.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

— Классический вопрос про Овечкина. Хватит ли ему ресурсов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?

— Мы все надеемся на это. Хотелось бы, чтобы это произошло и он обогнал Гретцки. Желаю ему только удачи.

— Вы могли раньше предположить, что хоккеист из России может стать лучшим снайпером в истории НХЛ?

— Когда Саша только начинал играть, об этом никто даже не задумывался. Со временем на него стали смотреть с другой стороны. Очень здорово, что он меняет историю. Игрок, представляющий Россию, переписывает историю сильнейшей лиги в мире.

— Вы помните матчи, когда играли против «Вашингтона» с молодым Овечкиным?

— Помню. Мы приехали в Вашингтон, и тогда Саша забил «Чикаго». Вышел «два в одного» и бросил в дальнюю девятку. Снял паутину, как говорится. Тони Амонте засмеялся и сказал: «Да, этот парень будет играть в НХЛ».

— Поддерживаете какой-то контакт с игроками из НХЛ в интересах сборной?

— Конечно, мы общаемся. С Овечкиным и Малкиным чуть больше. Виделись летом с ними.

— Малкин недавно отметил юбилей — 1000 матчей в НХЛ. Видели церемонию, которую устроил «Питтсбург»?

— Они умеют это делать. Женя заслужил — провел столько лет в одном клубе, выиграл три Кубка Стэнли. Он — живая легенда «Питтсбурга» и российского хоккея.

— Ярко дебютировал в НХЛ Андрей Кузьменко. Что скажете о нем?

— Андрей — молодец. Как пойдет все дальше, зависит только от него. Надеюсь, что он будет прогрессировать в НХЛ и расти как игрок. А на вопрос, почему его не было на Олимпиаде, я не раз отвечал. Повторяться не хочется.

— Я помню, что вы говорили о нем. Утром он мог кататься, а вечером — нет. В НХЛ могут изменить его подход к делу?

— Надеюсь, что он повзрослеет и в будущем будет только прогрессировать. Хочется, чтобы он забивал и радовал болельщиков.

— Перед Кубком мира выбор вратарей становится еще сложнее? Прогрессируют Сорокин, Кочетков, на высоком уровне играют Шестеркин и Василевский.

— Для тренера, наоборот, хорошо, когда есть такой выбор. Посмотрите на Кубок Первого канала. Видно, что в КХЛ существует вратарская проблема для сборной.

— Но тот же Никита Серебряков показал в клубе отличную статистику.

— По статистике он — один из лучших в лиге, но с белорусами что-то пошло не так. Об этом я и говорю, что статистика порой обманчива. На клубном уровне она может быть обалденная, а в сборной статистика не имеет никакого значения. Но я не могу его винить. У Никиты не пошла игра, а мы не помогли ему. В поражении виноваты мы все.