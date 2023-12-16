Сборная России спаслась в шикарном матче! Белорусы трижды вели в счете, но проиграли

Лидеры СКА зарешали на домашнем льду.

Кубок Первого канала

Россия 25 — Белоруссия — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Фальковский — 1, 06:55 — 0:1. Гребенкин — 1 (Толчинский), 12:42 — 1:1. Горбунов — 1 (Алистров), 35:47 — 1:2. Глотов — 2, 38:38 — 2:2. Мороз — 1 (Горбунов), 51:30 — 2:3. Никишин — 1 (бол., Воробьев, Атанасов), 56:45 — 3:3. Толчинский — 1 (бол., Никишин), 58:48 — 4:3. Сафонов — 1 (п.в., Поляков, Соркин), 59:18 — 5:3.

Вратари: Серебряков (56:34 — 56:45) — Колосов (58:58 — 59:18).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 44 (11+23+10) — 19 (8+7+4).

Судьи: Шувалов, Юдаков.

16 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

«Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое — за страну. Вы думаете, у сборной Белоруссии не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны! Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень», — на полном серьезе уверял журналистов Роман Ротенберг в четверг.

Многие посчитают слова питерского тренера попыткой пустить пыль в глаза и создать напускную важность очередной встрече с Белоруссией, и во многом будут правы. Кажется, для кого эта игра больше всех значима, так это для самого Ротенберга. Проиграй его команда сегодня в центральном матче Кубка Первого канала, и у людей сверху непременно появились бы вопросы относительно целесообразности его нахождения на посту. Уступить первое место на домашнем турнире его переформатированная сборная России-25 братской республике второй год подряд не имела права. Поэтому игра с командой Константина Кольцова, уверенно обыгравшей позавчера Казахстан, была, пожалуй, единственной, которая вызывала настоящий интерес.

Россияне оперативно могли открывать счет после удаления Никиты Жихарева на старте. Однако воспользоваться первым большинством не сумели и почти мгновенно позволили белорусам реализовать первый же серьезный момент у ворот Серебрякова. И несколько иронично, что лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона с усов расстрелял другой хоккеист СКА — Степан Фальковский.

Нащупать свою игру и сравнять счет команда Ротенберга смогла еще до конца периода. Сначала хозяева выдали приличную затяжную позиционную атаку от четвертого звена с Максимом Соркиным, Прохором Полтаповым и Никитой Коростелевым, а уже в следующей смене усилиями первой тройки соорудили гол Никиты Гребенкина. Именно 19-летний нападающий «Магнитки», который начинал турнир в статусе 13-го нападающего, был самым главным источником опасности у россиян на старте.

Сборная России практически всю вторую двадцатиминутку провисела у ворот Алексея Колосова, сумев запереть соперника в чужой зоне за счет большинства и ближней лавки в атаке. Только в итоге на 36-й минуте после шквала достаточно опасных бросков она поплатилась за ошибку Василия Глотова на собственной синей линии, которая привела к классному голу от Романа Горбунова.

Впрочем, на вторую шайбу хозяева до перерыва все-таки наиграли. Причем реабилитировался незадолго до сирены словивший несколькими сменами ранее минус Глотов, который наказал гостей за потерю уже на противоположной синей линии. И возражения капитана сборной Белоруссии Андрея Стася о том, что Иван Дроздов потерял шайбу после удара клюшкой от Александра Никишина, арбитров в этом моменте не убедили.

Самым событийным и ярким получился третий период. И во второй его половине россияне были по-настоящему близки к поражению. На 52-й минуте первая тройка белорусов убежала «3 в 1» и в несколько передач роскошно разорвала Артема Земченка с Никитой Серебряковым. Чем не «советский» гол?

К счастью для россиян, роковым этот провал в обороне не стал. Уже вскоре им на помощь пришло очередное большинство, которое дальним броском конвертировал в спасительный гол Никишин.

Белоруссия, три раза лидировавшая по ходу матча, вполне заслуживала этим вечером как минимум овертайма. Однако в конце концов за минуту до финальной сирены соседей похоронило еще одно удаление, которое привело к победной шайбе Сергея Толчинского с пятака и лишило их дополнительного времени. Кто, как не лидеры СКА, должен был спасти Ротенберга, находившегося в нескольких минутах от катастрофы?