Гимаев: «Дмитрий Федоров фанатично относится к тренерской работе»

Комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев прокомментировал назначение генерального директора канала Дмитрия Федорова на пост помощника главного тренера в хоккейном клубе «Чайка» из МХЛ.

«Я рад за Дмитрия! Можно сказать, что он фанатично относится к тренерской работе. Это его мечта, он к этому шел. В таком сознательном возрасте сделать столь серьезный шаг — это все осознанно. Могу пожелать Дмитрию только успехов! Будем с удовольствием наблюдать за его работой», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

Главным тренером «Чайки» является Алексей Исаков, вторым тренером станет Дмитрий Космачев.