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Сегодня, 17:02

Кожевников — о словах Ротенберга про развитие хоккея в Африке: «Я поехал бы, интересно поработать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что ему было бы интересно заняться развитием хоккея в Африке.

«Роман Ротенберг предложил России развивать хоккей в Африке? Нормально! А почему нет? Сначала говорили про Китай. Правильно, надо развивать в Африке, Монголии и во всех странах. Согласился бы я поехать в Африку передавать опыт? В свое время я хотел поехать в Буркина-Фасо, но что-то не сложилось. Сейчас я нахожусь не в том возрасте. Откровенно говоря, я побаиваюсь летать. Но, может быть, и поехал бы. Почему нет? Интересно же. Интересно поработать. Кому-то повезет», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

27 июля первый вице-премьер Федерации хоккея России (ФХР) Ротенберг на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки» выразил желание развивать хоккей в африканских странах, предоставив тем инвентарь и тренеров.

Источник: Legalbet
Александр Кожевников
Роман Ротенберг
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