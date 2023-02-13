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Сегодня, 18:26

Яковенко: «Чемпионат Швейцарии сделал шаг вперед, за счет приехавших россиян»

Яковенко оценил уровень чемпионата Швейцарии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский защитник «Биля» Александр Яковенко оценил уровень чемпионата Швейцарии.

«Уровень лиги в принципе стал выше. За счет хоккеистов, приехавших из России, чемпионат Швейцарии сделал шаг вперед. Но это касается и вратарей, и нападающих, и защитников. Перехватила ли Швейцария звания второй лиги мира у КХЛ? Если не перехватила, то оказалась где-то очень близко. По своему уровню NL очень выросла и может составить конкуренцию КХЛ. В Швейцарии где-то первые шесть команд примерно одного уровня. Все они могут претендовать на чемпионство», — приводит слова Яковенко Sport24.

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии возглавляющая турнирную таблицу «Женева» опережает «Биль» на 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-02-13-yakovenko-za-schet-khokkeistov-priyekhavshikh-iz-rossii-chempionat-shveytsarii-sdelal-shag-vpered
Александр Яковенко
Хоккей
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