Экс-президент ИИХФ Фазель стал владельцем производителя яблок

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок, сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе Фазель стал обладателем доли в размере 54 процентов в ООО «Алма Холдинг». Оставшиеся 46 процентов — у «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.

По данным ЕГРЮЛ, Фазель на данный момент является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель он внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В 2021 году швейцарец покинул свой пост.

«Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса в Краснодарском крае.