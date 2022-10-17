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Сегодня, 16:30

Айрленд считает, что новый тренер сборной Италии Кинэн окажет положительное влияние на команду

Алина Савинова

Тренер «Куньлуня» Грег Айрленд считает, что приход канадского тренера Майка Кинэна в сборную Италии по хоккею может оказать положительное влияние на развитие игроков.

«Для меня уход из сборной Италии был тяжелым решением. Мне нравилась работа с игроками, мы трудились много и усердно, я получал удовольствие от того, что хоккеисты при мне росли. Майк может работать в плане развития игроков. Понятно, что там нет хоккейной культуры, местные власти к этому не имеют большого интереса, если говорить о профессиональном спорте, и хоккей там распространен в некоторых областях на севере страны», — приводит ТАСС слова Айрленда.

14 октября было объявлено о назначении 72-летнего Кинэна на должность главного тренера сборной Италии. Последним его местом работы был «Куньлунь» (2017 год). Также он работал в таких командах НХЛ, как «Филадельфия», «Чикаго», «Сент-Луис», «Ванкувер», «Бостон», «Флорида», «Калгари» и «Нью-Йорк», с которым в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.

Сборная Италии выступит на чемпионате мира в группе А первого дивизиона. Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/16076695
Майк Кинэн
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