Финская хоккеистка рассказала об оргии с участием партнерш на Олимпиаде-2014 в Сочи

Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала историю о том, как ее партнерши по команде устроили оргию во время Олимпиады-2014 в Сочи.

«Например, я не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше, поэтому, в отличие от многих олимпийских спортсменов, я не скачивала приложения для себя. Я просто смотрела на это как на способ отвлечься. Многие другие хоккеистки «цепляли» мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира.

В одну из ночей так получилось, что две хоккеистки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных на соседних кроватях в их общей студии. Остальные представители нашей команды смеялись, когда узнали об этом, и продолжали смеяться много лет», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.

На Олимпиаде-2014 в Сочи победу на женском хоккеином турнире одержала сборная Канады. Сборная Финляндии дошла до четвертьфинала, где уступила Швейцарии (2:4).