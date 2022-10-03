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Сегодня, 11:19

Люк Тардиф заявил, что у Международной федерации хоккея нет агрессии к России

Виктория Кравченко
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, есть ли среди членов совета Международной федерации хоккея агрессивно настроенные люди по отношению к России.

«Вы сами видели, что в процессе голосования никакой агрессии не было. Мы регулярно общаемся с российской и белорусской федерациями, мы готовились к конгрессу вместе с ними, они могли голосовать. Павел Буре также принимает участие в обсуждениях совета. Так что никакой агрессии нет, потому что это спорт.

Я думаю, все надеются, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее, когда условия это позволят», — цитирует Тардифа ТАСС.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Источник: https://tass.ru/interviews/15936465
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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