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12 мая, 23:15

Капитан команды «Россия 25» Бардаков после матча с белорусами отправился в больницу

Виктория Кравченко
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Капитан команды «Россия 25» Захар Бардаков после товарищеского матча с командой Белоруссии (1:4) отправится в больницу. Он пропустит следующую игру.

«Команды перестраиваются, это шахматы на льду. Мы добавили в желании, настрое. К сожалению, у нас капитан выбыл — уехал в больницу на обследование. Очень серьезный накал, очень серьезный соперник, они очень здорово играют. Обе команды достойны играть на чемпионате мира. Мы сейчас смотрели игру [чемпионата мира] Финляндия — США, считаю, мы играем интереснее», — сообщил ТАСС главный тренер команды Роман Ротенберг.

Следующий матч турнира между Россией и Белоруссией пройдет в Туле завтра, 13 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17737963
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