Марат Хуснутдинов: «Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть»

Сегодня, 14:29
Капитан сборной «Россия 25» Марат Хуснутдинов поделился мыслями перед майским турне команды.
— Интересно будет сыграть с казахами и белорусами, или хотелось все-таки соперников поразнообразнее?
— Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть. Все соскучились по матчам сборной, наше дело — показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи.
— Обсуждали, что Квартальнов возглавит белорусов? Это как-то повлияет?
— Повторюсь, нам без разницы, против кого мы играем. У нас хороший тренерский штаб, его все прекрасно знают.
— Как вам продление сезона и игра в мае?
— Не знаю, в любом случае это плюс для болельщиков, больше хоккея. Думаю, игроки не против, что сезон продлится. Значит, можно будет собираться командой.
— Скорее всего, сократится предсезонка.
— Сократится предсезонка, но для болельщиков это будет плюс. Будет что посмотреть в мае.
— Кто победит в финале Кубка Гагарина?
— Очень хороший матч. Не буду загадывать. Просто интересно посмотреть со стороны.
— Симпатизируете кому-то?
— Нет. Моя команда уже вылетела. Так что симпатии ни к кому нет.
— Татарин должен за «Ак Барс» болеть.
— А я башкир.
— Тогда за ЦСКА.
— Нет, к татарам хорошо отношусь.
В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.