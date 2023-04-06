Турнир Кубок Черного моря по хоккею среди молодежных сборных пройдет в Стамбуле

Турнир молодежных сборных по хоккею Кубок Черного моря пройдет в Стамбуле, сообщает Федерация хоккея России.

В турнире примут участие два состава молодежной сборной России (игроки до 20 лет): Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодежная сборная Белоруссии, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры).

Также сообщается, что состоится турнир в формате «3 на 3».

Во время турнира ФХР проведет благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года.

Также в рамках турнира состоится серия мастер-классов для юниорских сборных Турции U16 и U17.

Кубок Черного моря проводится с 2014 года в конце мая — начале июня.