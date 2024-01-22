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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 15:45

Капризов — №1? Проголосуй за лучшего российского игрока недели в НХЛ!

Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Кирилл Капризов, Егор Замула и Иван Барбашев.

Впрочем, среди россиян были и другие заметные игроки: очередные четыре очка набрал Никита Кучеров, а Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Павел Дорофеев отметились тремя баллами. Может, лучший кто-то из них? Сделай свой выбор!

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Капризов, Замула и Барбашев — в тройке российских звезд недели в НХЛ