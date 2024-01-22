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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 15:30

Капризов, Замула и Барбашев — в тройке российских звезд недели в НХЛ

Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
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«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ.

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Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В четырех матчах он набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+3». По итогам встречи с «Каролиной», в ворота которой Кирилл оформил хет-трик, он был признан первой звездой дня в НХЛ.

Второй звездой стал защитник «Филадельфии» Егор Замула. В четырех матчах он набрал 4 (2+2) балла при показателе полезности «0».

Третьей звездой недели назван Иван Барбашев из «Вегаса». Нападающий сыграл в трех матчах и отметился 4 (2+2) очками при показателе полезности «+4».

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