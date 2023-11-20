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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 19:10

Ничушкин — лучший русский хоккеист недели в НХЛ! Челябинский гигант вновь зажигает в «Колорадо»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист Валерий Ничушкин.
Валерий Ничушкин (13-й номер).
Фото USA Today Sports
Хоккеисты Микко Рантанен, Кейл Макар и Валерий Ничушкин.
Микко Рантанен (слева), Кейл Макар (в центре) и Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Про историю с отстранением во время плей-офф уже никто не помнит.

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Валерий Ничушкин, Михаил Сергачев и Павел Бучневич.

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За Валерия Ничушкина всегда хочется искренне переживать. Хотя бы потому что к своим 28 годам он прошел через многое и не опустил руки в сложный период, а его карьера местами напоминает американские горки. Челябинский гигант успел, будучи масочником, дойти до финала Кубка Гагарина с родным «Трактором», получить статус одного из самых талантливых юниоров страны, съездить в 19 лет на домашнюю Олимпиаду в Сочи, стать одним из главных неудачников НХЛ и пройти через насмешки за ужасную безголевую серию из 91 матча, получить шанс всей своей жизни от Джо Сакика и выиграть Кубок Стэнли с «Колорадо», став настоящей звездой «Эвеланш».

А в тот момент, когда он наконец-то обрел дзен вместе с заслуженным большим контрактом, в его жизни нарисовалась загадочная история с пьяной женщиной, найденной полицией в его гостиничном номере на выезде в Сиэтле прямо по ходу серии с «Кракен», которая до сих пор покрыта тайной. Но хорошо все то, что хорошо заканчивается.

Пережив отлучение от команды по ходу прошлого плей-офф, Ничушкин вернулся в топ-6 «Лавин» и спокойно начал набирать очки с первых матчей текущей регулярки, а его команда одерживать победу за победой. Не везло Валерию долгое время лишь с голами — к середине ноября на счету уральца была всего одна заброшенная шайба. Однако 10 ноября его прорвало, и он вовсю начал догонять Микко Рантанена (12) в списке лучших снайперов «Колорадо». Иронично, что первые три шайбы в этом сезоне он забросил в ворота «Сиэтла».

А на прошлой неделе 13-й номер «Эвеланш» и вовсе забил четыре гола в трех матчах, последовательно отличившись во встречах с «Сиэтлом», «Анахаймом» и «Далласом», и добавил к ним одну голевую передачу. Причем все шайбы пришли к силовому форварду на пятаке, во многом благодаря великолепной игре на подставлениях.

Валерий Ничушкин забил два гола в&nbsp;ворота &laquo;Анахайма&raquo;. У Ничушкина — лучший матч в сезоне! Он забил два одинаковых гола, «Колорадо» разнес выскочку

«Он сейчас в хорошей форме. Я буду стараться снабжать его шайбами всякий раз, когда он на пятаке», — отметил эффективную игру россиянина под воротами Кэйл Макар после победы над «Анахаймом» (8:2).

И как тут не вспомнить, что совсем недавно у Ничушкина и его супруги Светланы родилась дочь, которую новоиспеченные родители назвали Анной. Ради рождения первенца нападающему пришлось 8 ноября пропустить одну из тренировок «Колорадо». Вполне возможно, именно прибавление в семье, однозначно прибавившие ему положительных эмоций, и помогло Валерию вновь начать забрасывать.

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Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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