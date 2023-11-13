Панарин — лучший русский хоккеист недели в НХЛ! С таким темпом он идет на 140 очков

Так круто Артемий в регулярке не играл, возможно, никогда.

«СЭ» запускает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Артемий Панарин, Никита Кучеров и Павел Минтюков.

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В определении лучшего россиянина последней недели НХЛ сошлись во мнениях с коллегами по хоккейному отделу «СЭ». Артемий Панарин победил единогласно.

Лидер «Рейнджерс» начал сезон с невероятным очковым темпом. Результативная серия нападающего продолжается 14 матчей подряд! Отдав две передачи в последней игре с «Коламбусом», форвард повторил рекорд клуба, который принадлежал Роду Жильберу. В далеком сезоне-1972/73 канадец набрал очки в 14 играх подряд. В следующем матче Артемий готов не только превзойти его достижение, но и замахнуться на русский рекорд, принадлежащий Дмитрию Квартальнову. Нынешний главный тренер минского «Динамо» также набирал очки в 14 матчах со старта регулярки-1992/93, когда играл за «Бостон».

Панарин вдохновенно начал чемпионат, а «Рейнджер» после первого месяца лидируют в Столичном дивизионе «смерти». Летняя смена тренера пошла на пользу. Питер Лавиолетт грамотно использует главную звезду команды и позволяет Артемию наслаждаться хоккеем. Когда американца назначили в клуб с Бродвея, перспективы Панарина вызывали сомнения. В первую очередь, из-за неудачного опыта работы Лавиолетта в «Вашингтоне» с Евгением Кузнецовым. Челябинец прямым текстом говорил, что схемы Питера не подходили стилю команды. Панарину хоккей Лавиолетта не мешает набирать очки и вести команду за собой.

Сейчас нападающий идет на первую сотню очков в регулярке. Хлебушек проводит девятый сезон в НХЛ, но 96 баллов оставались потолком. Четыре очка не делают большой разницы, но от красивой цифры в статистике, полагаю, не откажется ни один игрок. Статистический гигант Eliteprospects вовсе предсказывает Панарину 141 очко к концу чемпионата, если Артемий сохранит заданный темп. Верится в это с большим трудом. На длинной дистанции не исключены спады, травмы и командные трудности. Но выбить первую сотню в НХЛ и побороться за «Арт Росс Трофи» — выполнимые задачи для уроженца Коркино.

Панарин — мотор нападения «Рейнджерс». Ближайшего преследователя в списке бомбардиров — американца Криса Крайдера — Артемий опережает на 10 очков. За последнюю неделю нападающий забил два гола и отдал четыре передачи в трех матчах. Главное, что активность Панарина сочетается с командным результатом: ньюйоркцы выиграли девять из десяти последних матчей. Против «Детройта» у Артемия победный гол. С «Миннесотой» — ключевой ассист, когда забивал Алексис Лафренье. Вклад Панарина в игру «Рейнджерс» действительно велик. Не зря Лавиолетт нахваливает россиянина на пресс-конференциях. «Очевидно, что Панарин сейчас играет невероятно», — сказал наставник «бродвейцев» после матча с «Коламбусом».

Мощным стартом регулярки Артемий заставил забыть провал в прошлом плей-офф с «Нью-Джерси». Сейчас нападающий справедливо входит в пятерку лучших игроков НХЛ, если анализировать первый месяц чемпионата. Осталось избежать просадки к кубковым матчам, чтобы не повторился весенний позор. С таким Панариным «Рейнджерс» всерьез могут претендовать и на Кубок Стэнли.

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