38-летний вратарь «Миннесоты» Флери примет решение о будущем в конце сезона

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери высказался о своем будущем.

«В сезоне будут взлеты и падения. Я хочу пройти через это и в конце принять решение. Не хочу думать об этом слишком много после каждой игры», — цитирует 38-летнего вратаря пресс-служба «Уайлд».

28 ноября Флери исполнится 39 лет. Он был задрафтован «Питтсбургом» под 1-м номером в 2003 году. За «Пингвинз» он выступал с 2003 по 2017 год.

В прошлом сезоне он играл за «Миннесоту». В 46 матчах «регулярки» НХЛ он отразил 90,8 процентов бросков.