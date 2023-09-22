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НХЛ

Сегодня, 09:04

38-летний вратарь «Миннесоты» Флери примет решение о будущем в конце сезона

Руслан Минаев
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери высказался о своем будущем.

«В сезоне будут взлеты и падения. Я хочу пройти через это и в конце принять решение. Не хочу думать об этом слишком много после каждой игры», — цитирует 38-летнего вратаря пресс-служба «Уайлд».

28 ноября Флери исполнится 39 лет. Он был задрафтован «Питтсбургом» под 1-м номером в 2003 году. За «Пингвинз» он выступал с 2003 по 2017 год.

В прошлом сезоне он играл за «Миннесоту». В 46 матчах «регулярки» НХЛ он отразил 90,8 процентов бросков.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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