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Сегодня, 08:59

Ахо вышел на четвертое место по хет-трикам в истории «Каролины»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо вышел на четвертое место по числу хет-триков в истории клуба.

В ночь с 4 на 5 ноября форвард в пятый раз в карьере забросил три шайбы за «Харрикейнз» — он сделал это в игре против «Баффало» (5:3).

25-летний финн делит четвертую строчку по хет-трикам за «Каролину» с Рэем Ферраро, Эриком Коулом, Кевином Динином и Джоффом Сандерсоном.

Рекорд по числу хет-триков в составе «Каролины» принадлежит Эрику Стаалу (13). Второе место занимает Рон Фрэнсис (9), на третьей строчке — Блэйн Стаутон (7).

Себастьян Ахо
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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