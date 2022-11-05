Гавриков попал в рейтинг топ-20 «домоседов» НХЛ

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков попал в рейтинг топ-20 защитников-«домоседов» НХЛ по версии портала Daily FaceOff.

Рейтинг составлен на основе продвинутой статистики и опроса пяти анонимных представителей руководства лиги.

Гавриков занял 19-е место в списке защитников, выделяющихся исключительно оборонительными навыками. Первое место в рейтинге занял Джейкоб Слэвин («Каролина»), на втором месте — Аарон Экблад («Флорида»), на третьей строчке — Чарли Макэвой («Бостон»).

26-летний Гавриков выступает за «Коламбус» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-2».