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Сегодня, 08:24

Гавриков попал в рейтинг топ-20 «домоседов» НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Владислав Гавриков.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков попал в рейтинг топ-20 защитников-«домоседов» НХЛ по версии портала Daily FaceOff.

Рейтинг составлен на основе продвинутой статистики и опроса пяти анонимных представителей руководства лиги.

Гавриков занял 19-е место в списке защитников, выделяющихся исключительно оборонительными навыками. Первое место в рейтинге занял Джейкоб Слэвин («Каролина»), на втором месте — Аарон Экблад («Флорида»), на третьей строчке — Чарли Макэвой («Бостон»).

26-летний Гавриков выступает за «Коламбус» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-2».

Источник: https://www.dailyfaceoff.com/move-over-rod-langway-canes-jaccob-slavin-is-nhls-no-1-shutdown-defenseman/
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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