Кожевников — о финале Кубка Стэнли: «Все заключалось в игре Бобровского»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о поражении «Флориды» в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Если бы так же, как и предыдущие игры играл Бобровский, то получилось бы навязать борьбу в финальной серии. Вратарь тащил команду и здесь он играл здорово. Так что, все заключалось в игре Бобровского», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» на домашней арене разгромил «Флориду» со счетом 9:3.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».