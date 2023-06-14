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Сегодня, 12:57

Кожевников — о финале Кубка Стэнли: «Все заключалось в игре Бобровского»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о поражении «Флориды» в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Если бы так же, как и предыдущие игры играл Бобровский, то получилось бы навязать борьбу в финальной серии. Вратарь тащил команду и здесь он играл здорово. Так что, все заключалось в игре Бобровского», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» на домашней арене разгромил «Флориду» со счетом 9:3.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».

Источник: vprognoze.ru
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Александр Кожевников
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