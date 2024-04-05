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НХЛ

Сегодня, 07:25

Овечкин назвал причины поражения от «Питтсбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече 38-летний россиянин забросил одну шайбу.

«Мы пытаемся сделать еще один пас. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую игру. Это не работает, особенно в такой момент сезона, когда все концентрируются только на победе, все играют немного быстрее. Нужно быстрее принимать решения», — цитирует пресс-служба лиги Овечкина.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 81 очко.

Александр Овечкин. «Вашингтон» все-таки мимо плей-офф? Команда Овечкина проиграла четыре матча подряд
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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