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Сегодня, 14:33

Агент Дементьев: «Финал Кубка Стэнли был достаточно предсказуем, «Флориду» хватило лишь на три серии плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев подвел итоги финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас» победил «Флориду» (4-1).

«Финал был достаточно предсказуем. К сожалению, «Флориду» хватило всего лишь на три серии игр — дойти до финала, показав свою лучшую игру в этом сезоне. В финале она пропустила очень много шайб, не всегда оправданных и зачастую не по вине вратаря. Такие ошибки в обороне, несогласованность действий повлияли на то, что команда пропустила пять, семь и девять шайб на площадке соперника в Лас-Вегасе.

В определенной степени жаль Сергея Бобровского, особенно в последней игре, когда его не меняли и он пропустил восемь шайб из девяти. Это, конечно, неприятный психологический момент, но он взрослый парень, и я думаю, он справится с этим. Очередной поход за Кубком, к сожалению, сложился для него неудачно, но это спорт и здесь все должны быть готовы к тому, что они выигрывают либо проигрывают.

Очень рад за Ивана Барбашева, который завоевал второй Кубок Стэнли. Он стал достаточно серьезной частью своей команды и внес ощутимый вклад в победу. Это тот игрок, который умеет выполнять любую роль, возложенную на него в команде, и достаточно креативен для того, чтобы созидать и реализовывать полученные моменты. Рад за Ивана. С победой «Вегас», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

«Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18 и впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Для российского нападающего Барбашева этот трофей стал вторым в его карьере, ранее он уже побеждал в Кубке Стэнли в составе «Сент-Луиса».

Источник: Metaratings.ru
Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Алексей Дементьев
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