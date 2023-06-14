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Сегодня, 14:24

Дементьев: «Не стоит калькой переводить взаимоотношения Лавиолетта с Кузнецовым на Панарина»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о назначении Питера Лавиолетта на пост главного тренера «Рейнджерс».

«На мой взгляд, руководство «Рейнджерс» сделало ставку на авторитетного тренера для авторитетных игроков. Это самое главное в этом назначении. Лавиолетт — это опытный тренер, который знает хоккей и понимает, какие нужно делать решения, чтобы команда добивалась более солидного результата», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Также он ответил на вопрос, могут ли у Артемия Панарина возникнуть проблемы в игре под руководством Лавиолетта, как это было с Евгением Кузнецовым в «Вашингтоне»

«Я не думаю, что можно и нужно сравнивать одну и другую ситуации. Евгений Кузнецов и Артемий Панарин — это хоккеисты совершенного разного склада характера. Помимо игровых качеств, нужно учитывать и человеческие, ментальность хоккеистов. Не стоит калькой переводить взаимоотношения Лавиолетта с Кузнецовым на Панарина», — добавил специалист.

Ранее Лавиолетт возглавлял «Вашингтон». 58-летний специалист работал в клубе с сентября 2020 года по апрель 2023-го.

В сезоне-2022/23 «Рейнджерс» не смогли пройти первый раунд плей-офф НХЛ, уступив в серии «Нью-Джерси» (3-4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-ne-stoit-kal-koj-perevodit-vzaimootnosheniya-lavioletta-s-kuznetsovy-m-na-panarina/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Алексей Дементьев
Питер Лавиолетт
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