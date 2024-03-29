Терещенко — о переходе Федотова в «Филадельфию»: «У него приличный уровень игры. Его там ждут»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенков в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Никто не знает, как в дальнейшем сложится судьба Федотова в «Филадельфии», это зависит только от него. У него приличный уровень игры, даже с учетом того, что он год не играл. Не все получалось в этом сезоне, потому что психологически ему было тяжело. Особенно находясь в команде с чемпионскими амбициями. Не все дело было только в Иване. И если клуб «Филадельфия» пригласил, значит его там ждут!» — сказал Терещенко «СЭ».

29 марта «Филадельфия» объявила о переходе Федотова. В ближайшее время он присоединится к команде.

Софья Грецкая