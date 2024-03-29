Федотов прокомментировал переход в «Филадельфию»

Российский голкипер Иван Федотов оставил комментарий в социальной сети под постом «Филадельфии», которая 29 марта объявила о переходе игрока.

«Всем благодарен и очень рад», — написал хоккеист.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении договора с 27-летним Федотовым.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В этом сезоне он провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.