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Сегодня, 08:32

«Анахайм» победил «Монреаль»

Руслан Минаев
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«Анахайм» дома обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Дакс» забивали Джейсон Мегна, Мэйсон Мктавиш и Якоб Сильверберг. У «Канадиенс» отметились Джонатан Друин и Ник Сузуки.

«Анахайм» с 50 очками занимает 14-е место на «Западе». «Монреаль» — 15-й на «Востоке» с 56 очками.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Друэн — 2 (Мэтисон, Андерсон), 1:16 — 0:1. Менья — 2 (Комтуа, Грант), 4:20 — 1:1. Мактавиш — 14 (бол., Фаулер, Зеграс), 51:01 — 2:1. Сильферберг — 10 (бол., Грант, Шаттенкирк), 55:00 — 3:1. Сузуки — 21 (Дворак, Друэн), 59:30 — 3:2.

Вратари: Гибсон — Монтембо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (11+13+9) — 28 (13+7+8).

Наши: — - Гурьянов (15.04/4/0).

4 марта. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Монреаль Канадиенс
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