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НХЛ

Сегодня, 09:53

«Анахайм» — «Вашингтон»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Энтони Манта и Ник Дауд, Александр Овечкин сделал две результативные передачи и завершил встречу с показателем полезности «-2», у Евгения Кузнецова «-3». У «Дакс» отличились Тристан Луно, Бретт Лисон, Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано.

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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