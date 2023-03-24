0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:37

«Анахайм» проиграл «Виннипегу»

Евгений Козинов
Корреспондент
24 марта. «Анахайм» — «Виннипег» — 2:3.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Анахайм» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал.

«Виннипег» набрал 85 очков и идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» располагается на 14-й строчке — 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Фаулер — 10 (Джонс, Терри), 11:41 — 1:0. Эпплтон — 3 (Демело, Лаури), 12:26 — 1:1. Коннор — 28 (Дюбуа, Нидеррайтер), 33:45 — 1:2. Ватрано — 18 (бол., Шаттенкирк, Грант), 45:40 — 2:2. Лаури — 11 (Диллон, Пионк), 50:47 — 2:3.

Вратари: Гибсон — Хеллибак.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (6+4+10) — 33 (16+9+8).

Наши: — - Наместников (14.37/2/+2).

24 марта. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Виннипег Джетс
0
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голы Подколзина и Кузьменко помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе»

НХЛ: «Вашингтон» победил «Чикаго», «Каролина» проиграла «Рейнджерс» и другие матчи 24 марта