«Айлендерс» на выезде переиграли «Аризону»

«Айлендерс» выиграли у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» с 46 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 40 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Айлендерс» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Голы: Хорват — 15 (бол., Добсон, Нельсон), 7:56 — 0:1. Райлли — 3 (Барзал, Хорват), 12:02 — 0:2. Шмальц — 11 (бол., Дурзи, Керфут), 23:29 — 1:2. Ли — 11 (Барзал), 44:29 — 1:3. Готье — 5 (Хольмстрем, Добсон), 45:22 — 1:4. Хорват — 16, 53:05 — 1:5.

Вратари: Ингрэм — Сорокин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (9+13+4) — 31 (11+6+14).

Наши: — - Романов (24.20/0/+2).

5 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.