Шайба Бойда в овертайме принесла «Аризоне» победу над «Калгари»

«Аризона» обыграла «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев сделал дубль Клэйтон Келлер, еще одна шайба на счету Матиаса Маччелли. У гостей забросили Микаэль Баклунд, Уокер Дуэр и Джонатан Юбердо.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Аризоны» Трэвис Бойд.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 61 очком в 68 матчах. «Калгари» идет на 10-й строчке с 74 очками в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Баклунд — 16 (Андерссон), 8:14 — 0:1. Келлер — 30 (Хейтон, Вялимяки), 9:22 — 1:1. Маччелли — 6 (Макбэйн, Крауз), 20:55 — 2:1. Дуэр — 4 (Лучич, Хэнифин), 22:03 — 2:2. Келлер — 31 (мен., Хейтон), 42:01 — 3:2. Юбердо — 14 (Стэчер, Дюбе), 54:59 — 3:3. Бойд — 12 (Вялимяки, Маччелли), 63:10 — 4:3.

Вратари: Ингрэм — Маркстрем.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (12+8+3+2) — 45 (17+14+14+0).

Наши: — - Задоров (16.07/2/0).

15 марта. Темпе. Mullett Arena.