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НХЛ

Сегодня, 05:41

«Нэшвилл» на выезде разгромил «Аризону», у Тренина два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:2.

В составе «Предаторз» форвард Яков Тренин набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Нэшвилл» с 64 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Аризона» с 49 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Голы: Гостисбеер — 10 (мен., Шмальц), 5:55 — 1:0. Тренин — 9 (Томасино, Сиссонс), 9:02 — 1:1. Дюшен — 18 (Гласс, Каррье), 13:48 — 1:2. Йоси — 16 (Новак, Тренин), 22:39 — 1:3. Шмальц — 17 (Келлер, Хейтон), 27:27 — 2:3. Новак — 9 (Гранлунд, Дюшен), 43:28 — 2:4. Йоси — 17 (бол., Новак, Дюшен), 46:02 — 2:5. Гласс — 8 (бол., Гранлунд, Йоси), 58:17 — 2:6.

Вратари: Ингрэм — Сарос.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 27 (10+9+8) — 34 (12+8+14).

Наши: — - Тренин (17.17/1/+2).

27 февраля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Яков Тренин
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нэшвилл Предаторз
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