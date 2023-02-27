«Нэшвилл» на выезде разгромил «Аризону», у Тренина два очка

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:2. В составе «Предаторз» форвард Яков Тренин набрал 2 (1+1) очка. После этого матча «Нэшвилл» с 64 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Аризона» с 49 очками — на 13-й строчке. НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) Голы: Гостисбеер — 10 (мен., Шмальц), 5:55 — 1:0. Тренин — 9 (Томасино, Сиссонс), 9:02 — 1:1. Дюшен — 18 (Гласс, Каррье), 13:48 — 1:2. Йоси — 16 (Новак, Тренин), 22:39 — 1:3. Шмальц — 17 (Келлер, Хейтон), 27:27 — 2:3. Новак — 9 (Гранлунд, Дюшен), 43:28 — 2:4. Йоси — 17 (бол., Новак, Дюшен), 46:02 — 2:5. Гласс — 8 (бол., Гранлунд, Йоси), 58:17 — 2:6. Вратари: Ингрэм — Сарос. Штраф: 16 — 10. Броски: 27 (10+9+8) — 34 (12+8+14). Наши: — - Тренин (17.17/1/+2). 27 февраля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.