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30 марта, 22:10

«Аризона» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» встретятся в НХЛ с «Аризоной» в ночь на 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Рейнджерс» Артемий Панарин празднует забитый гол с Алексисом Лафренье.
Артемий Панарин (слева) празднует забитый гол с Алексисом Лафренье (13-й номер).
Фото USA Today Sports
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«Аризона» и «Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 30 на 31 марта на «Маллетт-арене» в городе Темпе. Игра начнется в 01.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Аризона» — «Рейнджерс» будет доступна в тематических сообществах в соцсети ВКонтакте — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Койотс» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками. «Рейнджерс» со 102 баллами лидируют на Востоке.

В текущем сезоне российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 73 матча и набрал 103 (43+60) очка при показателе полезности «+16».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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