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30 марта, 20:00

«Миннесота» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Миннесота» сыграет с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото ХК «Миннесота»
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«Миннесота» сыграет с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 30 марта. Игра состоится на многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Уайлд» набрал 79 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Голден Найтс» с 88 баллами располагаются на 7-й строчке «Запада».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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